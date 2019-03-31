Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Sahvet...
2 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Sahvet Ertürk kazandı.
Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Sahvet Ertürk
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sahvet Ertürk bin 47, AK Parti
adayı Yurdagül Bakkal
915, CHP
adayı Mustafa Temel Ergün
908 oy aldı.
-Ertürk'ün öz geçmişi
Ertürk, 1963'te Domaniç'te dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kütahya'da tamamlayan Ertürk, 1988-1989 yıllarında Domaniç Belediyesinde, 1990- 2012 yıllarında Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürlüğünde memur olarak çalıştı ve 2012 yılında emekli oldu.
Sahvet Ertürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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