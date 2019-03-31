Son Dakika Haberleri: Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Sahvet...

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Sahvet...

2 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Sahvet Ertürk kazandı.

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Sahvet..., System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Sahvet Ertürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sahvet Ertürk bin 47, AK Parti adayı Yurdagül Bakkal 915, CHP adayı Mustafa Temel Ergün 908 oy aldı.

-Ertürk'ün öz geçmişi

Ertürk, 1963'te Domaniç'te dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kütahya'da tamamlayan Ertürk, 1988-1989 yıllarında Domaniç Belediyesinde, 1990- 2012 yıllarında Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde memur olarak çalıştı ve 2012 yılında emekli oldu.

Sahvet Ertürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

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