Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı - Son Dakika
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Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı

06.05.2022 14:29

Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü, Hıdırellez etkinlikleriyle kutlandı.

Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü, Hıdırellez etkinlikleriyle kutlandı.

Kentin Anadolu Selçuklularınca fethedilmesinin yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla Kütahya Kalesi'nde tören düzenlendi.

Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, programda yaptığı konuşmada, şehrin 1074'te fethedildiğini anlattı.

1097'de Haçlıların istilasına uğrayan kentin, 1233'te Sultan 1. Alaaddin Keykubad döneminde İmadeddin Hezar Dinari tarafından yeniden Türk yurdu olmasının sağlandığını belirten Güney, "Bu coğrafyada özgür yaşamamızı sağlayan bütün emeği geçenleri saygıyla anmak için bugünler birer vesile oluyor. Yeni nesle tüm bunları aktararak, fetih ruhunu canlı tutarak bugünleri yaşamamız, Hem Hıdırellez'i hem de fetih gününü bu duygularla paylaşmamız gerekiyor." dedi.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı da Kütahya'nın, Anadolu'yu Türk yurdu yapan ecdadın ilk adımlarını attığı topraklar olduğunu aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise Hıdırellez ve Kütahya'nın fethi hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından mehter ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı
Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı
Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı
Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı
Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı - Son Dakika


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