Simav'da 27 kilo kubar esrar ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Simav'da 27 kilo kubar esrar ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

04.09.2022 16:06
Simav'da 27 kilo kubar esrar ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir bağ evinde 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 320 gram kenevir tohumu ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir bağ evinde 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 320 gram kenevir tohumu ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen V.T. Simav Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kütahya, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da 27 kilo kubar esrar ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simav'da 27 kilo kubar esrar ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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