Son Dakika Haberleri: Kütahya Polisinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Kütahya Polisinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

26 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yapılan iş birliği kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

Kütahya Polisinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yapılan iş birliği kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu. Kampanyaya Vali Ömer Toraman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çelik de kan bağışında bulunarak destek verdi.


Vali Toraman, İl Emniyet Müdürlüğündeki kan bağışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke çapında Türk Kızılayı ile iş birliğine giderek kan bağışı kampanyası başlattığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün de bu anlamda kampanyaya destek olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Kızılay, nitelikli kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Dolayısıyla bu tür organizasyonlarla toplumda kan bağışı bilincini oluşturmaya gayret gösteriyorlar. Bugün buradaki kampanyaya katılım da bu duyarlılığın olduğunun işareti. Bizim milletimiz bu konuda hakikaten çok hassas. İnşallah bu kampanyadan iyi bir netice elde edilecektir. Zaten uzmanlar da her sağlıklı insanın belirli aralıklarla kan vermesini tavsiye ediyor. Bütün vatandaşlarımıza çağrımız, kendilerini sağlıklı hissettikleri müddetçe Kızılay Kan Merkezlerine gelip düzenli olarak kan bağışı yapmalarını talep ediyoruz."

İl Emniyet Müdürü Hasan Çelik de kan bağışının bir sorumluluk olduğunu bildiklerini, emniyet teşkilatı olarak da bunun bilincinde olduklarını dile getirdi.

Emniyet personelinin kan bağışında bulunduğunu anlatan Çevik, "Her bir arkadaşımız buraya bu bilinçle gelip kan bağışında bulunuyor. Hiçbiri zorla veya baskıyla bağışta bulunmuyor. İnşallah vermiş olduğumuz kanlar hayatlar kurtaracaktır. Teşkilatımıza mensup 650 civarı personelimiz bulunuyor ve her biri bağışta bulunmak istiyor." dedi.

Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mahmut Ulusoy ise kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Toraman, İl Emniyet Müdürü Çelik ve teşkilat mensuplarını teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Kütahya, Türk Kızılayı, Güncel
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