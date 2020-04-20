Kütahya'ya getirilen 334 türk işçinin karantina süreci tamamlandı - Son Dakika

Kütahya'ya getirilen 334 türk işçinin karantina süreci tamamlandı

KÜTAHYA - Korona virüs(Covid-19) sürecinde Irak'ın Bağdat kentinden Türkiye tarafından tahliyeleri gerçekleştirildikten sonra Kütahya'daki KYK yurtlarında karantina altına alınan 334 işçi, 14 günlük sürenin ardından memleketlerine gönderildi.

AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet ali Artun, gözlem süreleri sona eren 334 işçinin 16 otobüsle 45 ayrı şehre gönderildiğini ifade etti.

Karantina sürecinde devletin kendilerine çok iyi baktığını belirten işçiler, görevlilere teşekkür etti. İşçiler, "Her birimiz karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldık. Sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı çok memnunuz. Odalarımızda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemeleri bulunup, internet hizmeti de sağlanmaktaydı. Doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır bulunmaktaydı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Hazer Dinari ve Emine Gülbahar yurtlarının görevlilerine teşekkür ederiz.Allah hepsinden razı olsun. Sıkıntılı günleri yakın zamanda geride bırakacağız. Türkiye çok güçlü bir ülke" diye konuştu.