Kütahyalı hayırseverler Afrika ülkelerinde 80 su kuyusu açtırdı - Son Dakika
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Kütahyalı hayırseverler Afrika ülkelerinde 80 su kuyusu açtırdı

10.03.2022 17:02
Kütahyalı hayırseverler Afrika ülkelerinde 80 su kuyusu açtırdı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dernek olarak Afrika ülkelerinde bugüne kadar Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle 80 su kuyusu açtıklarını bildirdi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dernek olarak Afrika ülkelerinde bugüne kadar Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle 80 su kuyusu açtıklarını bildirdi.

Yenipazar, Kütahya'da bağışta bulunarak Mali'de su kuyusu açılmasına destek olan hayırseverler için dernek binasında düzenlenen belge takdim töreninde yaptığı açıklamada, dünyada birçok insanın temiz suya veya suya ulaşabilme noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

İHH olarak 22 yılda 41 ülkede 11 bin 741 su kuyusu açtırdıklarını, bu kuyuların 80 tanesinin de Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açıldığını belirten Yenipazar, şöyle konuştu:

"Kütahya'mızda gencinden yaşlısına bu konuda herkes çok duyarlı. Kütahya olarak derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar 80 su kuyusu açmış durumdayız. 2021 yılında 35 su kuyusu açtırdık. Henüz 2022'nin başlarında olmamıza rağmen çok şükür 2 adet su kuyusunu bağışçılarımızın destekleriyle açtırdık. Tabi şu anda çalışmaları devam eden su kuyularımızda var. Bu çalışmaların örnek olmasını, zaten var olan bu hayırların artarak devam etmesini umuyoruz."

Yenipazar, su kuyularının ağırlıklı olarak mağduriyetin yoğun olduğu Afrika ülkeleri ile uzak doğuda açıldığını, bir su kuyusunun maliyetinin ülkelerine ve açılacak kuyunun kapasitesine bağlı olarak yaklaşık 50 bin ile 115 bin lira arasında değişebildiğini sözlerine ekledi.

Bağışçılardan Sami Aslan da televizyonlarda özellikle Afrika ülkelerinde yaşanan su sıkıntılarını gördüğünü ve bunun üzerine harekete geçerek köy sakinleri ile birlikte bağışta bulunduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından bağışta bulunan Ağızören köyü adına muhtar Ali Eke ve köy sakini Sami Aslan'a, Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi Temsilcisi Kadir Ali Erken ve Tevfik Tavalı'ya, Ashab ve Anise Göçeri kardeşlerini temsilen dedesi Mustafa Göçeri'ye belgeleri takdim edildi.

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Afrika ve Asya'da 'Şühedanın İzinde' su kuyuları açılmaya devam ediyor Afrika ve Asya'da 'Şühedanın İzinde' su kuyuları açılmaya devam ediyor

MUSTAFA YENİPAZAR, Kütahya, Afrika, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahyalı hayırseverler Afrika ülkelerinde 80 su kuyusu açtırdı - Son Dakika


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