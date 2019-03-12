Kutsal Emanetler Bandırma'da
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Çanakkaleli atletler tarafından Bandırmalı atletlere teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teslim edilmek üzere Çanakkale Gelibolu
Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Çanakkaleli atletler tarafından Bandırmalı atletlere teslim edildi. Biga
Gençlik Hizmetleri Spor ilçe Müdürlüğü Atletizm
Takımı adına koşan öğrencilerin toprak, su ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler Biga Denizkent Jandarma
Karakol Komutanlığı'na getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törenin son bölümünde, Çanakkale'den getirilen kutsal emanetler önce Gönenli atletlerden Gönen Kaymakam Faruk Bekarlar
, Bandırma Gençlik Hizmetleri Spor ilçe Müdürü Hüseyin Elüstü'ne deviredildi. Teslim alınan kutsal emanetler Bandırma Kaymakamlığına getirilerek Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar
'a teslim aldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:56 Kaynak: İHA
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