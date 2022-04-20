"KUTSAL YAĞ" FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE HAZIRLANIYOR - Son Dakika

FENER Rum Patrikhanesi'nde 10 yılda bir Girit Adası 'ndan gönderilen zeytinyağı ve farklı manastırlardan getirtilen 57 çeşit malzeme ile yapılan 'Kutsal Yağ' (Hagion Miron) pazartesi günü kazanlarda kaynatılmaya başladı. Bugün son işlemden geçecek olan yağ, ayinlerde kullanılmak üzere kiliselere dağıtılacak. Ortodoks kiliselerinde, vaftiz esnasında kullanılan ve 10 senede bir kaynatılan 'Kutsal Yağ' (Hagion Miron) hazırlıkları devam ediyor.

Kutsal Yağ, Paskalya Bayramı'ndan önceki Pazartesi günü, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından başlayan 'Kutsal Yağ' yapma işi bugün yapılacak işlemlerin ardından bitirilecek. Girit Adası'ndan gelen zeytinyağı, çeşitli manastırlardan gelen bal ve kırmızı şarap, gülsuyu, biberiye, adaçayı, sakız, fındık, kakule, tarçın, mercanköşk, lavanta, safran, Hint yaprağının da arasında olduğu 57 malzemeden yapılan kutsal yağ ağır ateşte 3 gün süreyle kaynatılıyor. Kutsal yağ için malzemelerden bazıları Çin, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden, bazıları ise Türkiye'de Hatay gibi şehirlerden Fener Rum Patrikhanesi'ne gönderiliyor.

KİLİSELERE DAĞITILACAK

Öte yandan 10 yılda bir yapılan kutsal yağ kaynatma işlemini, çok sayıda Ortodoks Hristiyan ise yerinde izledi. Özel bir odada yapılan işlemler sırasında içeriye görevliler dışında kimse alınmadı. Hazırlanan yağın yaklaşık 350-400 kilo civarında olduğu ve ayinlerde kullanılmak üzere kendi yağını kaynatan patrikhaneler hariç, dünyanın farklı yerlerindeki kiliselere gönderileceği öğrenildi.

- İstanbul