Kuveyt 7 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı - Son Dakika
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Kuveyt 7 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı

15.08.2022 16:30
Kuveyt 7 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı

Kuveyt, yaklaşık 7 yıl aradan sonra Tahran'a büyükelçi atadı.

Kuveyt, yaklaşık 7 yıl aradan sonra Tahran'a büyükelçi atadı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kuveyt'in yeni Tahran Büyükelçisi Bedr Abdullah el-Munih, güven mektubunun bir nüshasını İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'a sundu.

Görüşmede Abdullahiyan ile Munih, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

Suudi Arabistan'ın 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam etmesi İran'da büyük tepki toplamıştı. Ülkede protestolar gerçekleştirilmiş ve Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed'deki konsolosluk binasına saldırılar düzenlenmişti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Kuveyt, büyükelçisini çekerek İran'a karşı diplomatik atağa geçen beşinci ülke olmuştu.

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Kaynak: AA

Kuveyt, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt 7 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı - Son Dakika

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