Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Kuveyt, büyükelçisini çekerek İran'a karşı diplomatik atağa geçen beşinci ülke olmuştu.

Suudi Arabistan 'ın 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam etmesi İran'da büyük tepki toplamıştı. Ülkede protestolar gerçekleştirilmiş ve Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed 'deki konsolosluk binasına saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Kuveyt, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuveyt 7 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı - Son Dakika

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