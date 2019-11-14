Kuyumculara pırlanta eğitimi

Türkiye Gemoloji Laboratuvarı, Adana'dan başlayarak tüm Anadolu'da kuyumculara pırlantalar ve değerli renkli taşlar hakkında bilgi vermek için yola çıktı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, 4 milyar doları aşan yıllık doğrudan ihracat miktarı ve yüksek katma değerli üretimiyle dikkat çeken kuyumculuk sektörünün istihdama ve ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için devlet tarafından desteklenecek stratejik meslekler arasına girmesi gerektiğini söyledi.



İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT), ilk yerli ve milli gemoloji laboratuvarı olma ünvanını taşıyor. İstanbul Kuyumcular Odası bünyesinde hizmet veren GLT laboratuvarında; pırlanta, renkli taşlar ve mücevher sertifikalandırılması işlemi, pırlanta eğitimi ve Borsa İstanbul değerleme hizmeti faaliyetleri yürütülüyor.



TÜRKAK'dan TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesini alarak dünyanın sayılı laboratuvarları arasına giren GLT, şimdi de Adana'dan başlayarak tüm Anadolu'daki kuyumcu esnafına pırlanta ve renkli taşlar konusunda eğitim vermek amacıyla yola çıktı. GLT'nin verdiği pırlanta eğitimleri özellikle, kuyumcu esnafıyla tüketiciler arasında bir güven köprüsü kurulması ve müşteri memnuniyeti açısından büyük önem taşıyor.



Evlenen her 10 kadından 4'ü pırlanta istiyor



İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, geçmişi 6 bin yıl öncesine dayanan ve dünya liderliğine oynayan Türk kuyumculuk sektörünün ihracat ve iç piyasa potansiyeliyle göz doldurduğunu belirterek, "Son 10 yıl içerisinde iç piyasada özellikle pırlantalı mücevherlere olan talep oldukça arttı. Bugün, evlenen 10 çiftin 3-4 tanesi, pırlantalı mücevher istiyor" diye konuştu.



Kuyumculuk alışverişinde 4 olan taksit miktarının 8'e çıkarıldığını hatırlatan Atayık, "13 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la yaptığımız görüşmede, bakanımızın ilgili kurumlara verdiği talimat üzerine taksit artırma talebimizin de aralarında yer aldığı çözüm beklediğimiz tüm kronik sorunlarda yeni bir sayfa açılmıştı. Bakan Albayrak'ın sadece ilgili kurum başkanlarına verdiği talimatlarla yetinmeyip konuyu hafta sonlarında bile kurmaylarıyla bir araya geldiği toplantılarda da takip ettiğini ve süreci izlediğini çok iyi biliyoruz ve kendisine şükran borçluyuz" dedi.



Sektörün ihracata katkısı 4 milyar doları geçti



Kuyumculuk sektörünün ülke ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu belirten Atayık, 4 milyar doları aşan yıllık doğrudan ihracat miktarı ve yüksek katma değerli üretimiyle dikkat çeken kuyumculuk sektörünün istihdama ve ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için devlet tarafından desteklenecek stratejik meslekler arasına girmesinin doğru olacağına inandıklarını ifade etti.



Türk kuyumculuk sektörünün altın ticaretinin merkezi ve cazibe merkezi olması sürecinde kritik öneme sahip olan 3 kilogramlık hurda altının gümrüklerden girişinin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Atayık, "Yurt dışından gelen turistler hurda altınlarını buraya getirip değerlendirdikleri takdirde ülkemize giren döviz miktarında artış olacaktır. Enflasyon muhasebesi ve yazar kasa limitlerinin artırılması gibi sorunlarda da çözüm bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA