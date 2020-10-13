Kuyumculardan 100 bin lira değerinde bileklik çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kuyumculardan 100 bin lira değerinde bileklik çalan 2 şüpheli yakalandı

13.10.2020 16:41
Kuyumculardan 100 bin lira değerinde bileklik çalan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

KOCAELİ ve İstanbul'da kuyumculardan yaklaşık 100 bin lira değerinde bileklik çalan 1'i kadın 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

KOCAELİ ve İstanbul'da kuyumculardan yaklaşık 100 bin lira değerinde bileklik çalan 1'i kadın 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

İzmit ve Gebze'deki 4 kuyumcunun, aynı gün içerisinde bileklik çalındığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kuyumculardaki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu A.Y. ve H.İ.'yi İzmit'te Yürüyüş Yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında kuyumculardan çaldıkları bilekliklerin bazıları ele geçirilirken, İzmit ve Gebze'de bulunan 4 kuyumcudan 50 bin lira değerinde bileklik çaldıkları belirlendi. Aynı kişilerin İstanbul'un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde de benzer yöntemlerle 2 kuyumcudan 50 bin lira değerinde bileklik çaldıkları tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y.'nin hırsızlık ve benzer suçlardan 25, H.İ.'nin ise 6 sabıka kaydı olduğu belirtildi.

Kuyumculardan 100 bin lira değerinde bileklik çalan 2 şüpheli yakalandı
Kuyumculardan 100 bin lira değerinde bileklik çalan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul, Gebze, İzmit, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyumculardan 100 bin lira değerinde bileklik çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Kuyumculardan 100 bin lira değerinde bileklik çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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