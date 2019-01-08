Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
15 dakika önce
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada
arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Kabatepe-Gökçeada hattında yarın saat 15.00 ve 20.00'de yapılacak seferler ile Gökçeada-Kabatepe arasında saat 13.00 ve 18.00'deki seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, ada hattında iptal olan seferler yerine Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 14.00'te sefer yapılacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:08 Kaynak: AA
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