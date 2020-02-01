Kuzey Ege'de vatandaşlar kış mevsiminde bahar havası yaşadı - Son Dakika

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Kuzey Ege'de vatandaşlar kış mevsiminde bahar havası yaşadı
28 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla vatandaşlar sahil, park ve bahçelere akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:10 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla vatandaşlar sahil, park ve bahçelere akın etti.
Hava sıcaklığının en yüksek 17 derece ölçüldüğü Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Sarımsaklı, Cunda Adası, Ören, Akçay, Altınoluk ve Güre'de vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek evlerinden çıktı.
Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları parklarda ve çay bahçelerinde dinlendi, kimileri ise balık tuttu.
Bahardan kalma hava nedeniyle sahil kıyıları ve çay bahçelerinin rağbet görmesi dolayısıyla esnafın da yüzü güldü.
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