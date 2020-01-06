Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (3) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (3)

7 saat önce

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA OKULLAR TATİLÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (3), System.String[]

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA OKULLAR TATİL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Şu an için Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde herhangi bir tatil söz konusu değil.


Poyraz Fırtınası, Ege Denizi, Bozcaada, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
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