Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (3) - Son Dakika

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (3)
7 saat önce
BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA OKULLAR TATİLÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA OKULLAR TATİL
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Şu an için Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde herhangi bir tatil söz konusu değil.
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