KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi Açıklaması

16.08.2022 12:42
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, terör örgütü mensuplarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yapmasına tepki göstererek, "GKRY'yi bu vesileyle bölgesel tansiyonu yükseltmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen, terörizmi gizli...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, terör örgütü mensuplarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yapmasına tepki göstererek, "GKRY'yi bu vesileyle bölgesel tansiyonu yükseltmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen, terörizmi gizli bir 'savaş aracı' olarak konumlandıran bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, ana vatan Türkiye'nin iç güvenlik konusunda, yıllardır hain terör örgütlerine yönelik yürüttüğü kahramanca mücadelenin her geçen gün çok daha büyük başarılarla sonuçlanacağına olan inancını yineledi.

PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye GKRY tarafından ocak ayında temsilcilik açma izni verilmesiyle GKRY-PKK ilişkilerinin tekrar gündeme geldiğine, bunun ülke ve bölge güvenliğiyle ilgili barındırdığı risklere işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

"Her geçen gün Güney Kıbrıs'ta artarak devam eden bölücü terör örgütü faaliyetlerinin en son örneği, dün yaşanmış. GKRY'deki bölücü terör örgütü yanlılarının örgütlü olduğu GKRY Kürt Halk Meclisi üyesi 50 kişilik bir grubun, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden ve her yıl kutlanan '15 Ağustos sözde Diriliş Bayramı'nı kutlamak amacıyla Trodos'daki piknik alanında bir etkinlik düzenlediği öğrenilmiştir.

Piknik alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Mahsum Korkmaz'ın resimleriyle PKK, HPG, YPG ve YPJ bayrakları açılmıştır. GKRY'yi bu vesileyle bölgesel tansiyonu yükseltmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen, terörizmi gizli bir 'savaş aracı' olarak konumlandıran bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum."

"Ebediyete intikal eden şehidimize rahmet diliyorum"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, TSK'ya ait bir üs bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirten Tatar, şehit Çakır'ın acı haberinin, Lefke ve Osmaniye'de bulunan ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililerce verildiğini aktardı.

Tatar, "Ebediyete intikal eden şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
KKTC'de Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı KKTC'de Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Barış Harekatı'nın 2. aşamasının yıl dönümünde mesaj yayımladı Açıklaması KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Barış Harekatı'nın 2. aşamasının yıl dönümünde mesaj yayımladı Açıklaması
Kaynak: AA

Kıbrıs, Tatar, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:56:56. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement