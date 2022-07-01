Kuzey Kore, Covid-19 vakaları için Güney Kore'yi suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore, Covid-19 vakaları için Güney Kore'yi suçladı

01.07.2022 09:27
Kuzey Kore, Covid-19 vakaları için Güney Kore'yi suçladı

Kuzey Kore, ülkede patlak veren Covid-19 salgınının Güney Kore sınırına yakın bir bölgeden ülkeye yayıldığını açıkladı.

Kuzey Kore, ülkede patlak veren Covid-19 salgınının Güney Kore sınırına yakın bir bölgeden ülkeye yayıldığını açıkladı.

Covid-19 salgınının yaklaşık ilk 2 yılında ülkede virüse rastlanmadığını savunan ve ilk enfeksiyonu geçtiğimiz 12 Mayıs'ta resmi olarak doğrulayan Kuzey Kore, Covid-19'un ülkedeki yayılma rotasının tespit edildiğini duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) bugün yer alan haberde, Kangwon Eyaleti'nin Kumgang ilçesindeki Ipho-ri bölgesine işaret edilerek, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir anaokulu öğrencisinin Nisan ayı başlarında bölgedeki bir yabancı cisim ile temas ettikten sonra semptom gösterdiği ve test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi. Ayrıca bölgeden başkente gelen birkaç kişide Nisan ayı ortasında ateş belirtisi gözlendiği kaydedilen haberde, ilk kez Ipho-ri bölgesinde bir grup ateşli hastanın ortaya çıkmasıyla, temaslı kişiler arasındaki vakalarda keskin bir artış yaşandığına değinildi.

YABANCI CİSİM UYARISI

Acil Durum Salgın Önleme Merkezi'nin, sınır hattında bulunan bölgelere yönelik rüzgar ve diğer iklim olayları ve balonlarla gelen yabancı cisimlere karşı dikkatli olma talimatı yayınladığı vurgulanan haberde, halka da buldukları yabancı cisimlerden uzak durmaları ve ilgili birimlere bilgi vermeleri çağrısında bulunuldu. KCNA, habere konu olan yabancı cisimleri net olarak tanımlamasa da uzmanlar Güney Kore'deki Pyongyang karşıtı sığınmacı gruplar tarafından balonlarla gönderilen propaganda afişleri, taşınabilir radyolar ve yabancı para banknotlarına atıf yapıldığı yorumunda bulundu. Ayrıca Covid-19 krizini dolaylı da olsa Seul ile ilişkilendiren Pyongyang'ın, bu yolla bildiri gönderen aktivistlere ve Güney Kore'ye karşı halkta antipati uyandırmayı ve halkı propaganda malzemelerini almaktan caydırmayı amaçladığı ifade edildi.

VAKA SAYISI 5 BİN ALTINA DÜŞTÜ

KCNA ayrıca, Covid-19 vakalarının günlük sayısının 2 gün boyunca 5 binin altında kaldığını duyurdu. Son 24 saatte 4 bin 570 kişinin belirti gösterdiği ifade edilirken, toplam şüpheli vaka sayısının 4 milyon 744 bin 430'a yükseldiği açıklandı.

(Burak Ersoy/İHA)

YORUMLAR
500
Japonya, ABD ve Güney Kore liderlerinden üçlü zirve Japonya, ABD ve Güney Kore liderlerinden üçlü zirve 2017 sonrası ilk üçlü zirvede Japonya ve Güney Kore'den 'Pyongyang endişesi' vurgusu 2017 sonrası ilk üçlü zirvede Japonya ve Güney Kore'den 'Pyongyang endişesi' vurgusu
Kaynak: İHA

Koronavirüs, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore, Covid-19 vakaları için Güney Kore'yi suçladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 09:36:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Kore, Covid-19 vakaları için Güney Kore'yi suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement