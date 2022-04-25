Kuzey Kore gece vakti askeri geçit töreni gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kuzey Kore gece vakti askeri geçit töreni gerçekleştirdi

25.04.2022 21:35
Kuzey Kore gece vakti askeri geçit töreni gerçekleştirdi

Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Pyongyang kent merkezinde askeri geçit töreni düzenlendi.

Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Pyongyang kent merkezinde askeri geçit töreni düzenlendi.

BNN Bloomberg'in haberine göre, Güney Kore askeri kaynakları, geçit töreninin yerel saatle 22.00'de başladığını aktardı.

Törenden önce gökyüzünde drone veya helikopter olabilecek 12 ışıklı nesnenin tespit edildiği bildirildi.

Yonhap haber ajansına göre, uydu görüntüleri, geçit töreninin yaklaşık 20 bin asker ve 250'den fazla askeri teçhizat içerebileceğini gösterdi.

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Kuzey Kore, Güney Kore, Bloomberg, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore gece vakti askeri geçit töreni gerçekleştirdi - Son Dakika


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