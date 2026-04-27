Kuzey Kore savaşı fırsata çevirdi! Nükleer silah programı hızlandı
Kuzey Kore savaşı fırsata çevirdi! Nükleer silah programı hızlandı

27.04.2026 13:52
Kuzey Kore, Orta Doğu’daki savaşın yarattığı küresel belirsizliği fırsata çevirerek nükleer ve silah programını hızlandırdı. Şubat sonundan bu yana 5 füze testi gerçekleştiren Pyongyang, Nisan ayında son yılların en yoğun denemelerini yaptı. Uzmanlara göre bu adımlar, ülkenin “geri dönülmez nükleer güç” statüsünü pekiştirme stratejisinin parçası. Rusya ile artan iş birliği de süreci destekliyor.

Kuzey Kore’nin, Orta Doğu’da artan gerilimi fırsata çevirerek silah programını hızlandırdığı öne sürüldü. Uzmanlara göre Pyongyang yönetimi, uluslararası dengelerin zayıfladığı bu dönemde nükleer gücünü kalıcı hale getirmeye çalışıyor.

NİSAN AYINDA REKOR TEST

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı Şubat sonundan bu yana Kuzey Kore toplam 5 füze denemesi gerçekleştirdi. Bunların 4’ü sadece Nisan ayında yapıldı ve bu sayı, Ocak 2024’ten bu yana bir ayda kaydedilen en yüksek test sayısı oldu.

“NÜKLEER STATÜYÜ PEKİŞTİRME STRATEJİSİ”

Uzmanlar, bu testlerin yalnızca askeri gelişim değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj içerdiğini belirtiyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un nükleer kapasiteyi artırma hedefi doğrultusunda hareket ettiği ve ülkesinin “geri dönülmez nükleer güç” statüsünü pekiştirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

YENİ NESİL SİLAHLAR VE TEKNİK GELİŞİM

Son denemelerde balistik füzelerin yanı sıra gemisavar seyir füzeleri ve küme mühimmatları da kullanıldı. Analizlere göre Pyongyang, hem nükleer hem de konvansiyonel kullanım için geliştirilen “çift amaçlı” silahlarda ilerleme kaydetti.

Ayrıca mini nükleer başlık taşıma kapasitesi ve savunma sistemlerini aşmaya yönelik “yoğun saldırı” kabiliyetinin geliştirildiği değerlendiriliyor.

RUSYA İLE YAKINLAŞMA ETKİLİ

Kuzey Kore’nin artan askeri kapasitesinde Rusya ile kurulan ilişkilerin de etkili olduğu belirtiliyor. Moskova’nın ekonomik ve teknik destek sağladığı, karşılığında ise Pyongyang’ın Ukrayna savaşında asker gönderdiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu iş birliği, Batı yaptırımlarının etkisini azaltırken Kuzey Kore’ye yeni bir manevra alanı açtı.

ABD’YE MESAJ: “FIRSAT ZAMANI”

Analistler, ABD’nin Orta Doğu’daki gelişmelere odaklanmasının Kuzey Kore için bir fırsat yarattığını vurguluyor. Pyongyang’ın bu dönemi, askeri kapasitesini hızla artırmak ve caydırıcılığını güçlendirmek için kullandığı belirtiliyor.

