Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi heyeti Yargıtayı ziyaret etti - Son Dakika

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi heyeti Yargıtayı ziyaret etti

29.01.2021 12:03
Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi heyeti Yargıtayı ziyaret etti, System.String[]

Anayasa Mahkemesinin misafiri olarak Türkiye'de bulunan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyet, Yargıtaya ziyaret gerçekleştirdi.

Anayasa Mahkemesinin misafiri olarak Türkiye'de bulunan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyet, Yargıtaya ziyaret gerçekleştirdi.

Yargıtay Başkanlığındaki ziyarette Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Üyesi Bilgin Başaran, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım ile Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, mahkemenin üyeleri Elena Gosheva, Jovan Josifovski, Osman Kadriu ve Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Danışmanı Ljubica Angelova hazır bulundu.

Konuk heyete Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Yargıtay Başkanı Akarca, iki ülkenin yargı başta olmak üzere birçok alanda iş birliği bulunduğunu hatırlattı. Ziyaretin iş birliğine daha fazla katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Akarca, iş birliğine katkılarından ötürü Murat'a teşekkürlerini iletti.

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat da Türkiye'de ve Yargıtayda bulunmaktan şeref duyduğunu dile getirdi ve "Evladı Fatihan'dan selam getirdik." diye konuştu.

Türkiye ziyareti kapsamında dün Anayasa Mahkemesinde temaslarda bulunduklarını aktaran Murat, iki ülke arasında dostane ve kardeşlik üzerine kurulu ilişkiler olduğunu ve karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi, Makedonya, Yargıtay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi heyeti Yargıtayı ziyaret etti - Son Dakika


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