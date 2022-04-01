Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ramazana hazır - Son Dakika

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Kovid-19 nedeniyle son iki yıl ramazana kısıtlamalarla giren Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova, salgının etkisini kaybettiği bugünlerde mübarek aya gevşetilmiş kısıtlamalarla giriyor.

Bölgedeki Müslümanlar, bu yıl yasakların kaldırılmasıyla aile ve yakınlarıyla iftar yapmanın, camilerde teravih namazını kılmanın mümkün olacağı bu ramazanı heyecanla bekliyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Bit Pazarı'nda insanların hareketliliğinin yoğun olduğu görülüyor. İftar ve sahur sofralarını süsleyen yiyecekleri satın alan vatandaşlar ramazan heyecanını yaşıyor.

Bit Pazarı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulunan pazarcılar, ürünlere olan yüksek talebin aksine fiyatlarda artış olmadığını ifade ediyor.

Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyen Nazmi Murati, "Bu 2-3 gün daha iyi. Daha fazla hareketlilik var ve mallar daha fazla tüketiliyor. Fiyatlarda değişiklik yok, sadece çokça canlılık var." dedi.

Hurma, zeytin gibi iftariyelik ürünler satan Kenan Dalipi de vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirterek ramazanın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Salgın nedeniyle iki yılın ardından Üsküp'te yeniden ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurulması beklenirken ramazan öncesi birçok hayır ve yardım kurumu, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulundu.

Arnavutluk

Başkent Tiran'daki vatandaşlar son günlerde "Yeni Pazar'a" gidip, gıda ve diğer ihtiyaçları alarak ramazana hazırlanıyor.

Camiler, ramazan ayına hazırlanırken salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının martta kaldırılmasıyla ramazan bu yıl daha az kısıtlamalarla geliyor.

Arnavutluk'ta vatandaşlar, ramazanın heyecanını yaptıkları hazırlıklarla da yaşıyor.

Başkent Tiran'da yaşayan Rrustem Kamberi, ailecek oruç tutacaklarını dile getirerek bu yıl şartların daha iyi olduğunu aktardı.

Kristiana Lushllari de oruç tutacağının ve büyük bir heyecanla ramazanı beklediğini dile getirerek "Bu ay boyunca ulaştığım barış ve sükuneti seviyorum. 'Bu huzuru bulmam neden bir aydan fazla sürmüyor' diye her zaman düşünürüm." ifadelerini kullandı.

Kosova

Ramazan arifesinde Kosova'nın başkenti Priştine'nin sokakları, pazarları ve dükkanları, bu ay için gıda tedarik eden vatandaşların akınına uğradı.

Priştine'deki "Yeşil Pazar'da" ramazan ayında geleneksel olarak tüketilen hurma ve incir gibi gıdalarla diğer ürünlerin satışı arttı.

Vatandaşlar, ramazanın heyecanına kapıldıklarını ve mutluluklarını dile getirdi.

Priştineli Şaip Hayrizi, ramazanın sözlerle ifade edilemeyecek duygular veren, merhamet ayı olduğunu söyledi.

Prizrenli Nedim Berisha da bu ayın özel duygular getirdiğini belirterek "Allah nasip ederse bu ayı İstanbul'da karşılayacağım. İlk teravihimi İstanbul'da kılacağım ve ilk orucumu burada açacağım." diye konuştu.