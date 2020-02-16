Kuzey Makedonya Meclisi feshedildi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya Meclisi feshedildi

6 saat önce

Kuzey Makedonya Meclisi, 12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan erken genel seçimler öncesi düzenlenen oylama sonrası oy çokluğuyla feshedildi.

Kuzey Makedonya Meclisi, 12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan erken genel seçimler öncesi düzenlenen oylama sonrası oy çokluğuyla feshedildi.

120 koltuklu mecliste yapılan oylamada, 108 milletvekili meclisin feshedilmesi yönünde "evet" oyu kullanırken; "hayır" ve "çekimser" oy kullanılmadı.

Eski Başbakan Zoran Zaev, 12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlerden 100 gün önce, geçici hükümetin kurulabilmesi için 3 Ocak'ta istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de 3 Ocak'ta, bir önceki hükümette İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Oliver Spasovski'ye geçici hükümeti kurmakla görevlendirmiş, söz konusu hükümet aynı gün meclisten güvenoyu almıştı.

Zaev, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar almamasının ardından erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kuzey Makedonya'daki siyasi partiler de erken genel seçimin 12 Nisan'da yapılması noktasında uzlaşmıştı.

Kuzey Makedonya Meclisi feshedildi

Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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