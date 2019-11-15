Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya Türk yatırımcıları bekliyor
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Türk yatırımcıları bekliyor - Son Dakika

Kuzey Makedonya Türk yatırımcıları bekliyor

7 saat önce

Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, yatırım için cazip bir ülke olduklarını belirterek, "Ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere ve İsviçre'den yabancı yatırımcılar geliyor.

Kuzey Makedonya Türk yatırımcıları bekliyor, System.String[]

Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, yatırım için cazip bir ülke olduklarını belirterek, "Ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere ve İsviçre'den yabancı yatırımcılar geliyor. Türkiye'den de Gebzeli 2 yatırımcımız var. Türk yatırımcı sayısının artmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan, Heykel'deki tarihi binada Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüştü.

Bakan Hasan buradaki konuşmasında, Bursa'nın Balkanlardan çok göç aldığını, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'ya geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini belirtti.

2 milyon nüfuslu Kuzey Makedonya'da 80 bin civarında Türk'ün yaşadığını bildiren Hasan, şunları kaydetti:

"Yatırım için cazip bir ülkeyiz. Ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere ve İsviçre'den yabancı yatırımcılar geliyor. Türkiye'den de Gebzeli 2 yatırımcımız var. Türk yatırımcı sayısının artmasını istiyoruz. İki ülke liderlerinin ortak hedefi ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması. Şu anda ticaret hacmimiz 500 milyon dolar seviyesinde. Türk yatırımcıları bekliyoruz."

Aktaş da Türk iş adamlarının farklı pazarlar aradığını belirterek, "Hem gönüldaşlığımız olan hem de mesafe olarak yakın olan Makedonya ile ekonomik ilişkileri artırmalıyız. Balkan göçmeni olsun olmasın 82 milyonluk Türkiye'de 'Balkanlar' dediğinizde herkesin gönlünde ılık rüzgarlar eser. Hem devletimizin hem belediyelerimizin o bölgelerde çalışmaları oldu, olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da katıldı.

Aktaş, konuk bakana Bursa silueti işlenmiş bir tablo hediye etti.

Makedonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık
Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:27:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya Türk yatırımcıları bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]