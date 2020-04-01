Kuzey Makedonyalı yazar Fahri Kaya için "dijital" anma programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonyalı yazar Fahri Kaya için 'dijital' anma programı - Son Dakika

Kuzey Makedonyalı yazar Fahri Kaya için "dijital" anma programı

7 saat önce

Balkanlarda Türk kültürünün yaşatılması konusunda birçok eser ortaya koyan Kuzey Makedonyalı Türkolog, şair, yazar, kültür ve devlet adamı merhum Fahri Kaya, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen dünyanın ilk dijital anma etkinliğiyle anıldı.

Kuzey Makedonyalı yazar Fahri Kaya için

Balkanlarda Türk kültürünün yaşatılması konusunda birçok eser ortaya koyan Kuzey Makedonyalı Türkolog, şair, yazar, kültür ve devlet adamı merhum Fahri Kaya, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen dünyanın ilk dijital anma etkinliğiyle anıldı.

İstanbul'da 23 Mart'ta 90 yaşında vefat eden yazar Fahri Kaya için online video konferans uygulamasında düzenlenen dijital anma programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve milletvekili Fikrim Damka, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Kuzey Makedonya ve Kosova'dan şair, yazar ve akademisyenler katıldı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsünü engel tanımayan yaklaşımıyla programı bu şartlar altında gerçekleştirdiği için tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Türkiye'den milletimizin gönül dolusu selamlarını Kuzey Makedonya'da yaşayan bütün kardeşlerimize, büyük medeniyetimizin bütün çocuklarına iletmek isterim. Hepinizi Ankara'dan hem şahsım adına hem de bütün kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, milletimiz adına gönülden selamlıyorum. Şunu daima farkettiğinizi, hissettiğinizi biliyorum, Türkiye'de 83 milyon sizinle beraber çarpan kalp var".

Bu hızla gelişen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlık tarihinde ilk defa olduğunu belirten Şentop, Kuzey Makedonya ve Türkiye başta olmak üzere bütün dünyadaki insanlara sağlık ve afiyet dileyerek alınan tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Fahri Kaya'nın Türk kültürü, Türk dili ve Kuzey Makedonya Türklüğü için büyük bir kayıp olduğunun altını çizen Şentop, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Onun hayatının ve Türkçe için, Türk dili için, kültürümüz için yürütmüş olduğu mücadelenin sonraki kuşaklara, bilhassa gençlere örnek olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Merhum Fahri Kaya ve babasının, dönemin zor şartlarında öğretmenlik mesleği yaptıklarını anımsatan ve Kaya'nın hayatı hakkında bilgiler veren Şentop, "Yazdığı eserlerle sadece Makedonya'da değil Kosova'da yaşayan Türkler için okullarda ders kitabı mahiyetindeki çalışmalar üreterek, ortaya koyarak hayatını bu işe vakfetmiş bir büyüğümüz. Daha sonra da siyasette, devlet hayatında da kültür faaliyetleri ile de bu işi farklı zeminlerde de sürdürmeye çalışmış." şeklinde konuştu.

Şentop, Kaya'nın vefatının Türk kültürü ve Kuzey Makedonya'da yaşayanlar için büyük bir kayıp olduğunun altını çizerek "Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Sanıyorum programda oğlu ve yakınları var. Onlara da buradan başsağlığı diliyorum, Kuzey Makedonya'da yaşayan kardeşlerimize başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, hem TBMM Başkanı hem de Kuzey Makedonya'nın Gevgeli şehrinden hicret eden bir ailenin çocuğu olarak katıldığını dile getiren Şentop, "Bu bakımdan Makedonya ile bağımız genel kültür, medeniyet ağının ötesinde aslında topraklarda ecdadı yaşamış bir insanın bağı olarak da görülmelidir. Bu bakımdan ayrıca da bu vesileyle bulunduğumu da ifade etmek isterim." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam da büyük bir heyecanla programa katıldığını belirterek, "Gerçekten bu kadar dünyada yaşanan sıkıntıların, zorlukların acıların olduğu bir dönemde, bir günde sizlerin hayırlı bir vesileyle bu kadar izleyiciyi bir araya getirmeniz önemli bir başarı ve bu çerçevede de bu çalışmalarla birlikte Türkiye'de de Balkanlarda da ve bütün dünyada da aslında yeni birtakım birliktelikler, buluşmalar başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Fahri Kaya'nın cenazesinde koronavirüs nedeniyle kalabalıkların oluşmamasına rağmen şu anda yoğun bir katılımla cenaze namazı görevinin de ifa edildiğini kaydeden Çam, "İnşallah onlara layık olmak üzere onların bıraktığı mirası en güzel şekilde gelecek nesillere devretmek üzere hepimiz gayret göstermeliyiz. Ondan aldığımız ışıkla, katkılarla." diye konuştu.

Balkan halklarına sevgi, saygı ve muhabbetlerini sunan Çam, gönüllerin zaten çok yakın, iç içe olduğunu, şimdilerde de bir ekran yakınlığında bulunulduğunu söyledi.

"Fahri Kaya, var olup olmama endişesi taşıyanlar için umut kaynağı"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de böyle bir programı bu şartlar altında yapmanın özellikle Türk milletinin direncini göstermesi açısından da önemli olduğunu belirterek, "Çünkü Türk kültüründe insanı yaşatmak ve insan aramızdan ayrıldıktan sonra onun ruhuna toplantı düzenlemek, hatırasını yad etmek temel insani görevlerimizdendir. Bu anlamda da Balkanlarda ve özellikle Türk dünyasında rahmetli Fahri Kaya'yı anmak üzere bugünkü şartlarda böyle bir mecrada bir araya gelmiş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın her tarafında Türk kültürünün, Türk insanının, insana bakış açısını yaygın bir şekilde anlatmaya devam edilmesinin önemine dikkati çeken Ateş, "Türklük açısından çok ciddi bir öneme sahip olan Balkan Türklerine de bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Çünkü tarihten ders almak olayları ve hadiseleri peş peşe anlatmak değil, bu olayların arkasındaki bu olayları doğuran sebepleri kavramaktır. Onun için biz bu vesileyle tekrar bu coğrafyalarda insani paydada ve insanlığın yararına yapılacak bütün faaliyetleri Türk milleti olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçisi Sekizkök de Fahri Kaya'nın siyasi yönüyle ilgili bazı noktalara değinerek, "Fahri Kaya Kuzey Makedonya Türklerinin içinden çıkan bir kanaat önderidir. Türk kimliğinin, milli benliğimizin bu topraklarda yaşatılması için mücadele vermiştir. Rumeli Türklüğünün, Kuzey Makedonya Türklüğünün timsali olmuştur. Çok zor şartları göğüslemek durumundaki Kuzey Makedonya Türk toplumuna ayakta kalma azmini aşılamıştır. Var olup olmama endişesi taşıyanlar için de bir umut kaynağı olmuştur." şeklinde konuştu.

Fahri Kaya'nın Kuzey Makedonya'da Türklüğün baki kalabilmesi için farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla da büyük uğraş verdiğini ve kendisinin "Kuzey Makedonya'da Türk kültürünü korumak, yaşatmak ve geliştirmek, yaşamlarını bu topraklarda sürdürmeye kararlı olan Türklere kalıyor" dediğini anımsatan Sekizkök, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi sıfatıyla merhumun Makedonya Türklerine hatırlattığı bu önemli sorumluluğun altını çizmeyi bir ödev olarak addediyorum. Fahri Kaya'nın tesirleri günümüze kadar sürmüştür. İnanıyorum ki şimdiden sonra da sürecektir. Fahri Kaya sadece Makedonya Türklüğünün değil, Rumeli Türklüğünün değil, daha geniş ölçekte Rumeli Türklüğünün milli azmini gurur verici şekilde temsil etmiştir. Rumeli Türklerinin tarihinde müstesna yerini almıştır."

MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin ise Fahri Kaya'nın Balkan Türk edebiyatı açısından ciddi bir mihenk taşı olduğunu belirterek, "Bir büyüğümüzü kaybettik. Gerçekten Kuzey Makedonya Türkleri, Balkan Türkleri adına özellikle edebiyat alanında, kültür alanında yapmış olduğu çalışmalar zaten tarihte yerini aldı. Türklüğün var oluş mücadelesinde gerçekten bir mihenk taşı oluşturdu, örnek teşkil etti." ifadelerini kullandı.

Program Kuzey Makedonya ve Kosovalı akademisyen ile yazarların anma ve taziye, Fahri Kaya'nın oğlu Eren Kaya'nın teşekkür ve taziyeleri kabul konuşmalarıyla son buldu.

Dijital anma programı Yunus Emre Enstitüsünün Facebook hesabı üzerinden canlı yayımlandı.

Fahri Kaya, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:06 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı         
20:26
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu         
18:20
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 22:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Makedonyalı yazar Fahri Kaya için "dijital" anma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]