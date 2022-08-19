Kocaeli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

19.08.2022 17:38
Kocaeli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri bebek 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri bebek 5 kişi yaralandı.

B.Ç. idaresindeki 34 DV 8356 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sapakpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı. Toprak yolda yaklaşık 100 metre ilerleyen araç, daha sonra devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Ö.Ç, 4 aylık olduğu öğrenilen bebek E.A, çocuklar Y.E. ve Ö.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile eşi, itfaiye ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuklardan birinin, ambulansa gidene kadar kaykayını elinden bırakmadığı görüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Marmara, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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