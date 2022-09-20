Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden gösterdiği fotoğraf, en çok Yunan tarafını rahatsız etti

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Kaplan ile kardeşi Aysun Kaplan'ın (18) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hafif yaralı olan anne Fatma Kaplan da (56) hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Marmara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.