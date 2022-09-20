Kocaeli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

20.09.2022 19:10

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeş, Gebze ilçesinde defnedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeş, Gebze ilçesinde defnedildi.

Otoyolun Gebze kesimi İstanbul istikametindeki kazada hayatını kaybeden Mustafa Kaplan ile kardeşi Aysun Kaplan'ın cenazeleri, yakınlarınca merkez mezarlığı morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi 2224 Sokak'taki evlerine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Kaplan kardeşlerin cenazeleri, Esentepe Camisi'ne götürüldü.

Gebze Müftüsü Mahmut Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 2 kardeşin cenazeleri, Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Kaplan'ın ailesi ile yakınları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, genç kızın arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Dün Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesimi İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Kaplan (31) idaresindeki 34 FA 5265 plakalı hafif ticari araç, Yağcılar mevkisinde K.Ş'nin (40) kullandığı 59 TC 867 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarına çarparak durabilmişti.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Kaplan ile kardeşi Aysun Kaplan'ın (18) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hafif yaralı olan anne Fatma Kaplan da (56) hastaneye kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zihinsel engelli tutuklandı Kocaeli'de babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zihinsel engelli tutuklandı YURT KAYDINDAN DÖNERKEN KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ AYSUN İLE AĞABEYİ, TOPRAĞA VERİLDİ YURT KAYDINDAN DÖNERKEN KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ AYSUN İLE AĞABEYİ, TOPRAĞA VERİLDİ
Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Marmara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:12:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement