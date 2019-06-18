Son Dakika Haberleri: "La Diva Turca: Leyla Gencer" belgeselinin İzmir'de
Son Dakika Güncel Haber

"La Diva Turca: Leyla Gencer" belgeselinin İzmir'de

1 saat önce

33. Uluslararası İzmir Festivali, 17 Haziran dün akşam Elhamra Sahnesi'nde yapılan "La Diva Turca: Leyla Gencer" belgeselinin İzmir Galası'na ev sahipliği yaptı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği Yapımcılığını, Leyla Gencer Arşivi'ni de bünyesinde bulunduran İKSV'nin, yönetmenliğini Selçuk Metin'in üstlendiği,metnini ve senaryosunu gazeteci ve yazar Zeynep Oral'ın yazdığı "La Diva Turca: Leyla Gencer" Belgeselinin İzmir'deki ilk gösterimine Zeynep Oral ve Selçuk Metin de katıldı. Film öncesi konuşma yapan Zeynep Oral, "Leyla Gencer bu ülkenin ve dünyanın aydınlık yüzüydü. Türkiye'den yola çıkıp dünya sahnelerini fethederken azmin ve tutkunun simgesi oldu." dedi. Filmin yönetmenliğini üstlenen Selçuk Metin ise şu ifadelere yer verdi "La Diva Turca'nın belgeseline imza atmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Belgeselin araştırma sürecinde Zeynep Oral'ın kitabı "Tutkunun Romanı" senaryomuzun temelini oluşturdu.Leyla Gencer: La Diva Turca belgeseline sadece sesiyle değil kalbiyle içten katkılarını sunan Halit Ergenç ise ilk günden beri hep yanımızdaydı."

33. Uluslararası İzmir Festivali 25 Hazirangünü Efes Celsus Kütüphanesi'nde yapılacak "Celsus'da İtalyan Esintileri" Konseri ile devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:30 Kaynak: Bültenler
İzmir, Leyla Gencer, Bülent Ersoy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Haluk Levent'in destek olduğu fenomen boğa Ferdinand, baba oldu Son dakika! Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı Ortak canlı yayının geç başlama nedeni belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 09:50:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "La Diva Turca: Leyla Gencer" belgeselinin İzmir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]