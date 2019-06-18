"La Diva Turca: Leyla Gencer" belgeselinin İzmir'de

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği Yapımcılığını, Leyla Gencer Arşivi'ni de bünyesinde bulunduran İKSV'nin, yönetmenliğini Selçuk Metin'in üstlendiği,metnini ve senaryosunu gazeteci ve yazar Zeynep Oral'ın yazdığı "La Diva Turca: Leyla Gencer" Belgeselinin İzmir'deki ilk gösterimine Zeynep Oral ve Selçuk Metin de katıldı. Film öncesi konuşma yapan Zeynep Oral, "Leyla Gencer bu ülkenin ve dünyanın aydınlık yüzüydü. Türkiye'den yola çıkıp dünya sahnelerini fethederken azmin ve tutkunun simgesi oldu." dedi. Filmin yönetmenliğini üstlenen Selçuk Metin ise şu ifadelere yer verdi "La Diva Turca'nın belgeseline imza atmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Belgeselin araştırma sürecinde Zeynep Oral'ın kitabı "Tutkunun Romanı" senaryomuzun temelini oluşturdu.Leyla Gencer: La Diva Turca belgeseline sadece sesiyle değil kalbiyle içten katkılarını sunan Halit Ergenç ise ilk günden beri hep yanımızdaydı."

33. Uluslararası İzmir Festivali 25 Hazirangünü Efes Celsus Kütüphanesi'nde yapılacak "Celsus'da İtalyan Esintileri" Konseri ile devam edecek.