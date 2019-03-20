"Laboratuvardan Rafa Ürün Öyküsü"

Konferansı, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Özgen Özer verdi. Konferansa Mühendislik FakültesiDekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Bahattin Tanyolaç, Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rengin Eltem, Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aynur Gürel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Özgen Özer, 8 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 4 kadın akademisyen olarak Ege Üniversitesi'nde ortaya koydukları ve yara örtüsü olarak piyasaya sürülen "Dermalix "adlı ürünü tanıttı. Dermalix'i ortaya çıkarmak adına sadece hammadde arayışı için 8 ay boyunca yoğun uğraş verdiklerini belirten Prof. Dr. Özer, "Dermalix'in içinde bulunan; insan derisinin bileşenlerinden oluşan dermal matriks ve mikropartiküler yapı iyileşmeyi hızlandırıyor. Dermal matrix için dayanıklılık analizleri yaptık. Anabilim dalımızda bulunan aletlerimizi kullanarak ürünün ne kadar dayanıklı olduğunu test ettik. Hayvan çalışmaları ve salınım yaptık. Sonucunda olumlu yanıt aldık" dedi. Çalışmaların ardından Türkiye'de ve dünyada patent almak için başvurularda bulunduklarını söyleyen Prof. Dr. Özer, "Ürünün patentini almak için Türkiye dışında 5 ülkeye başvurduk. Buralardan Dermalix için patent aldık" dedi.

Prof. Dr. Özer, "Biz 2014 yılı boyunca Sağlık Bakanlığı, doktorlar, eczacılar, satın alma komisyonları, tavsiye vericiler, üretici firmalar, dağıtım kanalları ve araştırmacılar konuştuğumuz kişi, kurum ve kuruluşlara pek çok sunum yaptık. Sunum yaptıktan sonra ürünün içeriğinin iyi olduğunu anlayan yatırımcıların ilgilendikleri en önemli şey, ürünün pazardaki başarısı oldu. Bir yatırımcı size para yatıracaksa bunun gerçekten yıllarca değecek bir ürün olacağına inanması lazım. Ürünün marketteki durumunu öğrenebilmek için bir yıl boyunca çalışma yaptık ve ürünün ülkedeki durumunu çıkardık" diye konuştu.

"Ürün, yaraların hızla iyileşmesini sağlıyor"

Prof. Dr. Özgen Özer, "İnsan derisinin kendi bileşenlerinden oluşan süngerimsi ve ağsı yapı iyileşmeyi sağlıyor. Yara üzerine koyulan Dermalix, bir süre sonra kendiliğinden yok oluyor ve yara bölgesindeki hücrelerden sağlıklı doku oluşumunu sağlıyor. Dünyada toplam 50 milyon hasta özellikle, diyabetik ayak yarası ve yatak yarası için etkili bir tedavi bekliyor. Ayrıca ürünün avantajları oldukça fazla; Dermalix, yaranın hızlı iyileşmesini, yarada yok olmayı ve yaranın şeklini almayı, şeffaflık ve tedavi izlenilebilirliğini ayrıca evde kolayca uygulama yapılmasını sağlıyor" dedi.

Prof. Dr. Özer, konferansın sonunda Dermalix'in ortaya çıkmasına katkı sağlayan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmöasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç. Dr. İpek Eroğlu ve Arş. Gör. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.