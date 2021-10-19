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Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi - Son Dakika

Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi

19.10.2021 17:14

Trabzon'da kent merkezinde eski karısının bulunduğu aracı görünce laf atmaya başlayan şahıs, aracın içinden kesici aletlerle çıkan 3-4 kişilik bir grupla kavgaya tutuşması sonucu çevredekilerden "Bunlar PKK'lı" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine çok sayıda vatandaşın kavgaya müdahale etmesi sonucu olay daha da büyüdü. Kavgayı ayıran polis ekipleri, biri kadın 4 kişiyi polis süsü vererek kontrol noktasından çıkartabildi.

Ortahisar ilçesi Atatürk alanında bir kişi, eski karısının bulunduğu aracı görünce eski eşine laf attı. Bunun üzerine eski karısı ve iş arkadaşlarının içinde bulunduğu 3-4 kişilik grup, ellerinde kesici aletler ile araçtan inerek şahısla kavgaya tutuştu.

"LAF ATAN ŞAHIS "BUNLAR PKK'LI" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Kavgaya neden olan şahsın "Bunlar PKK'lı" deyip çevredekilerden yardım istemesi üzerine vatandaşlar da kavgaya müdahale ederken, olay bir anda büyüdü. 4 kişilik grup ile vatandaşlar arasında gerginlik büyürken, polisler iki grubu ayırarak şahıslara müdahale etti.

Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini anlayınca 'Bunlar PKK'lı' diyerek yardım istedi

4 KİŞİ POLİS SÜSÜ VERİLEREK KONTROL NOKTASINDAN ÇIKARTILDI

Polis ekipleri söz konusu kişileri alarak vatandaşların müdahalesini önlemek için Meydan Parkı içindeki polis noktasına götürdü. Park ve meydandaki onlarca kişi polis noktasının önünde toplanarak saldırgan şahıslara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin yoğun ikna çabaları sonrasında kalabalık dağılırken, biri bayan 4 kişi polis süsü verilerek Çevik Kuvvet kontrol noktasından çıkartılarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini anlayınca 'Bunlar PKK'lı' diyerek yardım istedi
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini anlayınca 'Bunlar PKK'lı' diyerek yardım istedi
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince Bunlar PKK'lı diyerek çevreden yardım istedi

Mustafa Kemal Atatürk, Ortahisar, Polis, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince 'Bunlar PKK'lı' diyerek çevreden yardım istedi - Son Dakika


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