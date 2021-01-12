Lahit tarlası işte böyle korunuyor - Son Dakika

Lahit tarlası işte böyle korunuyor

12.01.2021 10:12
Lahit tarlası işte böyle korunuyor, System.String[]

UNESCO'ya aday İznik'te çok sayıda lahit çıkmasının ardından kamulaştırılarak sit alanı ilan edilen zeytin tarlasının etrafı tel örgülerle çevrildi.

UNESCO'ya aday İznik'te çok sayıda lahit çıkmasının ardından kamulaştırılarak sit alanı ilan edilen zeytin tarlasının etrafı tel örgülerle çevrildi. Yüksek teknolojili ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamerayla tarla 7 gün 24 saat izleniyor. Tarlada çıkarılmayı bekleyen lahitlerin üstü özel brandalar ile kapatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir yıl da 5 lahit bulununca bakanlık tarafından kamulaştırılan alanda kameralı tedbir alındı. Kaçak kazıların arttığı ilçede, 'lahit tarlası' olarak anılan alan yüksek teknolojili ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamera ile 7 gün 24 saat izleniyor. Jandarma ise 30 dakikada bir devriye atıyor. Özel korunan alanın girişinde 'Yasak bölgedir girilmez ve bu alan kameralarla izlenmektedir' tabelaları dikkat çekiyor.

İznik ilçesinin kırsal Hisardere Mahallesi mevkiinde son bir yılda 5 lahit bulundu. Bu gelişmenin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lahitlerin bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, 1 milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı.

Kraliçe Nikaia'nın mezarı halen aranıyor

Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından General General Lysimakhos, M.Ö. 301'de General Antigonius'u mağlup ederek şehrin adını "Antigonia" olan karısı Nikaia'nın ismiyle değiştirdi. O günden sonra Nikaia olarak anılan İznik'te bugün kazıların yapıldığı alanda kraliçenin mezarının da olabileceği düşünülüyor.

(Mehmet Buldu - İlkay Altay - Samet Doğru/İHA)

Kamera, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lahit tarlası işte böyle korunuyor - Son Dakika


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