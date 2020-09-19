Lalapaşa ve Yambol'daki unutulmaya yüz tutmuş el sanatları turizme kazandırılacak - Son Dakika

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Interreg-IPA Bulgaristan–Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında hayata geçirilen projelerin iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Euroclub Woman işbirliğinde hayata geçirilen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibeleri haline getirmek için ortak girişimler ağı" projesinin faaliyet toplantısı Lalapaşa'da gerçekleştirildi.

Kaymakam Çakal, hayata geçirilen projelerle birlikte iki ülke insanının bir araya geldiğini ve kültürel olarak birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakaladığını ifade etti.

Projenin el sanatlarının turizme kazandırılması ve sınır ötesi turizme katkı sağladığını belirten Çakal, şunları kaydetti:

"Projeyle kaybolmaya yüz tutan el sanatlarının yeniden canlandırılması ve turizm kazandırılması amaçlanmıştır. Projenin uygulanması aşamasında iki komşu kentin el sanatlarında birçok benzerlik taşıdığı görülmüştür. Bu proje çeşitli dostluk ilişkileri yanında işbirliği kurulmasına vesile olmuş, her iki ülke turizmine ve ekonomisine katma değer sağlamış ve sağlamaya devam edecektir. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stoycho Stoychev ise, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.

İşbirliğin geliştirilmesi için yeni projelerin hayata geçirileceğini vurgulayan Stoychev, "Yaptığımız ortak çalışmalar iki kente de değer katıyor. Projeler bizleri bir araya getirerek dostluk ve iş ilişkilerini geliştiriyor. El sanatlarının korunarak geleceğe taşınması açısından gerçekleştirdiğimiz bu proje çok faydalı bir çalışma oldu." dedi.

EuroClub Woman Yönetim Kurulu Başkanı Tatyana Balakchieva, projenin ki kentin turizmine katkı sağladığını belirterek, "Projeyle el sanatları üzerinden bir ilgi alanı oluşturduk. Proje kapsamında hem Yambol'da hem de Lalapaşa'da güzel eğitimler ve çalışmalar yapıldı. Yapılan faaliyetlerle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarıyla ilgili tanıtım çalışmaları yapıldı." diye konuştu.

Toplantıda, Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Levent Tezcan da projeyle ilgili bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Lalapaşa ve Yambol'daki unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının geliştirilip turizme kazandırılması alanında çalışmalar yapmak için işbirliği anlaşması imzalandı.