Laleto Tekstil 2020 sonbahar-kış sezonuna hazır

Merkezi İstanbul'da bulunan Laleto Tekstil moda tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, 2020 sonbahar-kış sezonuna hazır olduklarını söyledi.

Sektöre girdiği günden bu yana kaliteli ürünleri ve ekonomik fiyatları ile adını duyuran Laleto Tekstil'in bir giyim markasında olması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu belirten Dalmış, tanınırlığın giyim konusunda belirleyici faktörler arasında bulunduğunu kaydetti. 2020 sonbahar-kış sezonuna hazır olduklarını belirten Dalmış, sezonun öne çıkan giyim parçaları hakkında bilgi verdi. Dalmış, "Bu sezon itibariyle koleksiyonların büyük bir renk akımına uğradığını söyleyebiliriz. Bu yıl birçok kadının üzerinde hacimli elbiselere rastlayabiliriz. Bağımsızlığını ilan eden omuzlar başta olmak üzere güçlü bir geri dönüş yapan vatkalar ve daha birçok giyim detayının bu yıl bizleri beklediğini ifade etmek gerekir. Bu yılın sonbahar ve kış döneminin vazgeçilmezi hiç şüphesiz ekose olacaktır. Bazı kadınlar için bir heves, bazıları için ise bir klasik olan ekose giyim, bu yıl belki de hiç olmadığı kadar aktif olacaktır. Ekose çok renkli ceketler, birçok kadın için itici durabilir. Ancak, doğru ortamda ve kombinle giyildiği takdirde vazgeçilmez bir nitelik kazanacaktır. Hem modern hem de oldukça şık bir görünüme sahip olan ekose çok renkli ceketler soğuk günlerdeki kurtarıcınız olacaktır. Şeffaf yağmurluklar başta olmak üzere neon şeritli spor ayakkabılar, neon ribanalı sweatshirtler, neon karyoka sweatshirtler gibi seçenekler sayesinde bu yılın sonbahar ve kış dönemini çok güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. Birçok kadının yalnızca özel günlerde giymeyi tercih ettiği pul payet detaylarını bu yılın sonbahar dönemiyle beraber spor giyim parçalarında da görebiliriz" dedi. - DİYARBAKIR