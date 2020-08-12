Las Palmas Başkanı Alonso: 'Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık'

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, düzenlediği basın toplantısında transfer hakkında konuşurken "Futbolcunun satışı için prensip anlaşmasına vardık. Transferin bitmesine çok az kaldı. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanmış olur." sözlerini kullandı.

Alonso, "Kadroda yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Ayrılacak oyuncular daha da artabilir" diyerek sözlerini tamamladı. İspanyol basını ise Başkan Alonso'nun söylediği ismin Lemos, anlaştıkları kulübün de Fenerbahçe olduğunu duyurdu. Lemos'un Fenerbahçe ile anlaştığı ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılacağını belirtildi.

BİR ARA BARCELONA'NIN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Las Palmas ile bu sezon 26 maça çıkan Lemos, Uruguay Milli Takımı'nda da 2 kez forma giymişti. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcunun adı, transfer döneminde bir ara Barcelona ile de anılmıştı.

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.