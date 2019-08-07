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Latin Amerika rotayı Türkiye'ye çevirdi

1 saat önce

Latin Amerika rotayı Türkiye'ye çevirdiSinem ERYILMAZ ? ÖMER HASAR / İSTANBUL,(DHA) - GIDA sektöründe üretim yapan iş insanlarıyla Latin Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren tedarik ve perakende firma temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi.

Latin Amerika rotayı Türkiye'ye çevirdi
Sinem ERYILMAZ ? ÖMER HASAR/ İSTANBUL,(DHA) - GIDA sektöründe üretim yapan iş insanlarıyla Latin Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren tedarik ve perakende firma temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Yetkililer, ikili görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri gerçekleştirdi.
Latin Amerika'nın perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla İstanbul'a geldi. Alım heyeti programı kapsamında Kolombiya, Ekvator, Şili ve Paraguay'dan gelen prestijli birçok markanın temsilcileri ihtiyaçları olan ürünleri Türk üreticilerden tedarik etmek için görüşmeler gerçekleştirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) gerçekleştirilen programa katılan HSG Tarım şirketinin Yurt dışı satış Müdürü Gaye Kahraman, 'burada olmaktan çok memnunuz. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yapmış olduğu bu organizasyondan, onlarla yakınlaştırdığı ve kendimizi tanıtmaya fırsat sunduğu için çok memnunuz' dedi.
Şirket olarak alım heyetleri programlarına üçüncü kez katıldıklarını ifade eden Gaye Kahraman, gelen firmaların kendilerine sordukları ürünlerin genelde Türkiye ile anılan ürünler olduğunu söyleyerek, 'İlgilendikleri ürünler peynir, zeytinyağı, tahin, gofret, çikolata gibi ürünler' diye konuştu.
Amaçlarının ülkeye dolar girişi sağlamak olduğunu bildiren Kahraman, 'En çok istediğimiz şey ihracatın oranını yükseltmek. Bu yüzden bize kapı olabilecek her yer hedefimiz. Öncelikli hedefimiz Ortadoğu olsa da Latin Amerika da Türkiye ile ciddi anlamda ilgileniyor' açıklamasında bulundu.
'TÜRKİYE'Yİ ÖNEMLİ BİR PAZAR OLARAK GÖRÜYORUZ'
Şili'de süt ürünleri, dondurulmuş gıda ve makarna gibi gıda ürünleri üreten Inversiones Y Comercializadora şirketinin sahibi Luis Fernando Garcia Rubilar ise Türkiye'yi seçme nedenini şu sözlerle anlattı:
'Türkiye'yi çok önemli bir pazar olarak görüyoruz. Bize davet geldi. Biz de bunu çok önemli bir adım olarak gördük. Bizim için türkiye ile ticaret yapmak oldukça önemli. Şili'de beş şehirde peynir üretiyoruz. Aynı zamanda ülkenin farklı bölgelerinde 30'a yakın mağazamız var. Oralarda farklı ürünler satıyoruz. Bu kısa zamanda görüştüğümüz bazı firmalar oldu. Dikkatimizi çeken ve bizi ilgilendiren ürünleri gördük. Hatta onları satın almayı düşünüyoruz.'
Latin Amerika, İstanbul, Türkiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:30 Kaynak: DHA
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