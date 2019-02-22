Son Dakika Haberleri: Lavrov: "Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün Görev Süresini Değiştirmek İçin Hiçbir Neden Görmüyoruz"

Lavrov: "Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün Görev Süresini Değiştirmek İçin Hiçbir Neden Görmüyoruz"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Güney Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün görev süresini değiştirmek için hiçbir neden görmediğini ve bu konuda spekülasyon yapılmamasını gerektiğini söyledi.

Lavrov:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Güney Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün görev süresini değiştirmek için hiçbir neden görmediğini ve bu konuda spekülasyon yapılmamasını gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyareti kapsamında Moskova'ya gelen Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşme sonrası, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süreleri konusunda spekülasyon yapılmamasını istedi. Ayrıca Lavrov, Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünü sağlamanın en etkili yolunun BM Güvenlik Konseyi'nin teminatından geçtiğine inandığına söyledi.

Lavrov Kıbrıs yolcusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in Kıbrıs'ı ziyaret etme davetini kabul ettiğini söyleyerek "Sonuç olarak, meslektaşım beni bir kez daha Kıbrıs'ı ziyaret etmeye davet etti, bu davetini memnuniyetle kabul ettim" açıklamasını yaptı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Huawei Sistemlerini Kullanan Ülkelere Resti Çekti HDP Patnos Adaylarını Tanıttı

Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:36:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lavrov: "Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün Görev Süresini Değiştirmek İçin Hiçbir Neden Görmüyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]