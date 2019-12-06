Son Dakika Haberleri: Lazer teknolojisi kullanılarak aydınlatılan cinayetin zanlısı hakim karşısında
Son Dakika Güncel Lazer teknolojisi kullanılarak aydınlatılan cinayetin zanlısı hakim karşısında - Son Dakika

Lazer teknolojisi kullanılarak aydınlatılan cinayetin zanlısı hakim karşısında

6 saat önce

Bursa'da evinin bahçesinden tabancayla rastgele ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Lazer teknolojisi kullanılarak aydınlatılan cinayetin zanlısı hakim karşısında, System.String[]

Bursa'da evinin bahçesinden tabancayla rastgele ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "yaralama" suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ozan Keskin, müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Keskin, havaya ateş açtığını ancak bir kilometreden daha uzak mesafeden mermilerin birilerine isabet ettiğine inanmadığını söyledi.

Balistikle ilgili Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını isteyen ve çok üzgün olduğunu belirten sanık Keskin, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin bulunduğu nokta ile olay yerinin kuş uçuşu bir kilometreden daha uzak olduğunun görüldüğünü dile getirerek, dosyadaki kriminal raporunu kabul etmediklerini söyledi.

Maktulün vücudundaki kurşun çekirdeğinin müvekkillerinin evindeki aramada bulunan tabancaya ait olup olmadığı hususunda ve balistik ile atış mesafesi konusunda yeniden rapor aldırılmasını isteyen avukatlar, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki uzmanlık ve otopsi raporunu göz önüne alarak sanık müdafilerinin taleplerini reddetti.

Heyet, sanık Ozan Keskin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Tahtakale Mahallesi'nde 7 Haziran'da kahvehanede otururken sırtına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet eden Minayim Hastürk, kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, aynı saatlerde Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki tarihi Ulu Cami yakınında yürüyen Eren Barış Yüksel de mermiyle bacağından yaralanmıştı.

İki olayı aydınlatmak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mermilerin geldiği yön ve konumu lazerle açısal ölçüm yaparak belirlemiş, atışların yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nden yapıldığını tespit etmişti.

Araştırmalar sonucu tabancayı ateşleyen kişinin Ozan Keskin olduğu belirlenmiş, atışları evinin bahçesinden yaptığı anlaşılan şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, biri suç aleti iki ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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