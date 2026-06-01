LBank, SPK kararına rağmen Türkiye\'deki faaliyetlerini durdurmadı

01.06.2026 10:49
Aralık 2024'te Sermaye Piyasası Kurulu'nun erişim engeli kararı aldığı global kripto para borsası LBank'ın Türkçe sosyal medya hesapları üzerinden Türk kullanıcılara yönelik içerik üretmeyi ve Türk kripto fenomenleri aracılığıyla affiliate sistemi yürütmeyi sürdürdüğü tespit edildi. İşte detaylar…

LBank, Aralık 2024'te SPK'nın izinsiz faaliyet gerekçesiyle erişim engeli kararı aldığı 108 kripto para platformu arasında yer aldı. 7518 sayılı Kanun kapsamında SPK lisansı bulunmayan yabancı platformların Türkçe arayüz sunması, Türk kullanıcılara yönelik sosyal medya faaliyeti yürütmesi ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması açıkça yasaklanmış durumda. Erişim engeli kararının üzerinden altı ayı aşkın süre geçmesine rağmen LBank'ın bu yasağa uymadığı görülüyor.

TÜRKÇE SOSYAL MEDYA FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

LbankTurkey kullanıcı adıyla yönetilen X hesabının erişim engeli kararının ardından da aktif biçimde Türkçe içerik ürettiği tespit edildi. Hesap üzerinden yeni token listeleme duyuruları, platform kampanyaları, ödüllü trading yarışmaları ve platforma kayıt teşvik eden paylaşımlar düzenli olarak yayımlanmaya devam ediyor. Öte yandan Facebook'ta "LBank Borsası Türkiye" adı ve İstanbul konumuyla faaliyet gösteren bir sayfanın da Türk kullanıcılara LBank adına içerik ürettiği ve Telegram grubuna yönlendirme yaptığı belirlendi.

Hesabın profil açıklamasında "resmi olmayan topluluk" ifadesinin yer aldığı görülüyor. Uzmanlar, LbankTurkey hesabının kurumsal doğrulamayı ifade eden sarı tike sahip olduğunu ve doğrudan LBank Global'e bağlı konumda bulunduğunu belirterek bu nitelendirmenin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurguluyor. 7518 sayılı Kanun'un doğrudan yapılan tanıtımların yanı sıra "Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla" yürütülen pazarlama faaliyetlerini de kapsadığı hatırlatılıyor.

FENOMENLER AFFILIATE LİNKLERİ YAYMAYA DEVAM EDİYOR

Yapılan incelemelerde birden fazla Türk kripto fenomeninin LBank'a ait affiliate bağlantıları içeren paylaşımlar yaptığı görüldü. borsaressami ve kuzisatoshinin hesaplarının LBank affiliate linklerini takipçileriyle paylaştığı, crypto_facts_ hesabının da LBank içeriklerini aktif biçimde yaydığı belirlendi.

HEM PLATFORM HEM FENOMEN YAPTIRIM RİSKİ ALTINDA

Uzmanlar, 7518 sayılı Kanun'un yalnızca platformu değil, Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla yürütülen tüm pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini de kapsadığını belirtiyor. Bu çerçevede affiliate linki paylaşan fenomenlerin de platformla birlikte yaptırım kapsamına girdiği ifade ediliyor. İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı için öngörülen yaptırım 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası. Ücretli içeriğin reklam olduğu belirtilmeksizin organik içerik görünümünde sunulması ise yanıltıcı reklam yasağını bağımsız olarak ihlal ediyor.

