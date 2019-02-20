Son Dakika Haberleri: Leman Sam ile Düet Yapan Sokak Köpeği 'Mobilya' Yı Zehirlediler

Leman Sam ile Düet Yapan Sokak Köpeği 'Mobilya' Yı Zehirlediler

1 saat önce

BODRUM'da geçen yaz, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçının mikrofon uzattığı 'Mobilya' isimli köpek, tarım ilacı katılan tavuk eti verilerek öldürüldü.

Leman Sam ile Düet Yapan Sokak Köpeği 'Mobilya' Yı Zehirlediler, System.String[]
BODRUM'da geçen yaz, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçının mikrofon uzattığı 'Mobilya' isimli köpek, tarım ilacı katılan tavuk eti verilerek öldürüldü. 'Mobilya' ile konserdeki görüntülerini paylaşan Leman Sam, "Yıkılsın Bodrum, bu güzel çocuğu zehirleyip öldürmüşler" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ünlü sanatçı Leman Sam'ın geçen 18 Temmuz'da Bodrum'daki eğlence mekanında verdiği konserde sahneye bir sokak köpeği fırladı. Sam ve izleyiciler şaşkınlık yaşarken, köpek bir süre sahnede durdu. Leman Sam, sevdiği köpeğe, şarkılarını seslendirirken mikrofon uzattı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beğeni topladı.

ZEHİRLEDİLER

'Mobilya' adı verilen köpek dün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tarım ilacı katılan tavuk eti verilerek zehirlendi. Hayvanseverler tarafından Gümüşlük Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürülen köpek, kurtarılamadı.

LEMAN SAM'DAN TEPKİ

Köpeğin ölüm haberini alan Leman Sam, büyük üzüntü yaşadı ve 'Mobilya'yı zehirleyenlere tepki gösterdi. Twitter hesabından "Zehirlediler, bu güzellik artık yok. Yer Bodrum. Lanet olsun" yazan Sam, Instagram hesabından ise "Yıkılsın Bodrum. Bu güzel çocuğu zehirleyip öldürmüşler. Tüm ülke cinayet mahalli" paylaşımında bulundu. Sanatçı, 'Mobilya' ile konserdeki görüntülerini de paylaştı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:38 Kaynak: DHA

Bodrum, Leman Sam, Güncel
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