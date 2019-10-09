Letonya Parlamento heyeti TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Letonya ile aramızdaki ticaret hacmi şu anda 600 milyon dolar fakat bunun daha fazla gelişme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bozkır, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Volkan Bozkır, konuk heyetle tören salonunda yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Letonya-Tükriye ilişkilerinin çok eskiye dayandığını belirterek, Letonya'yı ilk tanıyan ve büyükelçiliğini açan ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye ile Letonya arasında her zaman dostluk ilişkisinin olduğunu ifade eden Bozkır, şunları kaydetti:

"NATO'da müttefik olarak ve AB sürecinde de birlikte aday ülke olarak gerçekten çok önemli mesafeler katettik. Aramızdaki ticaret hacmi şu anda 600 milyon dolar fakat bunun daha fazla gelişme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Türk iş adamlarının Letonya'daki faaliyetleri de önemli boyutlarda devam ediyor.

Bugün hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili olarak görüş teatisinde bulunduk. Suriye'deki son gelişmeleri de tartıştık. Ayrıca Rusya, ABD ve AB ile ilişkilerimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok konuda ortak anlayış içerisinde olduğumuzu müşahede etmekten de büyük bir memnuniyet duyduk."

Bozkır, Türkiye ile Letonya parlamentoları arasındaki bu iş birliğinin parlamenter diplomasiye katkı sağlayacak şekilde gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu.

Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Kols ise farklı konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ve görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti.

Her iki ülkenin ilişkilerinin iyi bir seviyede olduğunu dile getiren Kols, "Letonya AB'nin genişleme politikasından yanadır. Türkiye'nin AB'de yer almasını birliğin faydasına olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.