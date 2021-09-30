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Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı - Son Dakika

Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı

30.09.2021 17:14
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İSTANBUL'da 10 yıl önce tanıştığı Abdulkadir Albayrak ile evlenip Türkiye'ye yerleşen Letonyalı Liene Albayrak (33), hobi olarak başladığı çetik örme işini markaya çevirdi.

İSTANBUL'da 10 yıl önce tanıştığı Abdulkadir Albayrak ile evlenip Türkiye'ye yerleşen Letonyalı Liene Albayrak (33), hobi olarak başladığı çetik örme işini markaya çevirdi. Sosyal medya üzerinden satış yapan Albayrak "Instagram'da kendi markamı oluşturdum. Şimdi sipariş üzeri satış da yapıyorum. Artık vatandaşlara böylelikle daha ulaşılabilir oldum. İsteyen herkes oradan sipariş verebiliyor" dedi.

Letonya'da bir üniversitede çalışan Liene Albayrak, 10 yıl önce Erasmus projesi kapsamına geldiği İstanbul'da, bir otelde çalışan Abdulkadir Albayrak ile 3 yıl görüştükten sonra evlendi. Türkiye'ye taşınan Liene, bu süreçte komşularından çetik örmesini öğrendi. Ördükleri beğenilen Liene, zamanla yelek ve çetik siparişleri almaya başladı. Hobisini kazanca çevirmeye karar veren Liene, kendi markasını oluşturarak sosyal medya üzerinden hesap açtı. 3 ay önce Edirne'ye taşınan ve belediyenin açtığı Kadın Emek Evi'ne başvuran Liene, el emeği göz nuru işlerine burada devam etmeye başladı.

'ARTIK BÜTÜN HAYATIM BURADA'Albayrak, "Eşimle 10 yıl önce İstanbul'da tanıştım. Eskiden, Letonya'da üniversitede Erasmus projeleri üzerine çalışıyordum. Sürekli öğrencilerle İstanbul'a fuarlara geliyorduk. Eşim, otelde çalışıyordu. Aynı otelde her ay kalınca konuşmaya başladık. 3 sene görüştükten sonra evlenmeye karar verdik. O süreçten sonra Türkiye'ye yerleştim. Artık bütün hayatım burada" dedi.'ÇORAP ÖREREK BAŞLADIM'El işlerine İstanbul'da çorap örerek başladığını belirten Albayrak, "El işlerine ilk başta, kendim için çorap örerek başladım. Herkes desenini ve işçiliğini çok sevdi. Sonrasında çok beğendikleri için komşularımdan sipariş almaya başladım. Komşular daha fazlasını istemeye başladı, torunları için yelek istediler. Ben de yelek örmesini öğrendim ve o aşamadan sonra sipariş üzerine, bu işi yapmaya başladım. Instagram'da kendi markamı oluşturdum. Şimdi sipariş üzeri satış da yapıyorum. Artık vatandaşlara böylelikle daha ulaşılabilir oldum. İsteyen herkes oradan sipariş verebiliyor" diye konuştu.  'TÜRKİYE ÇOK GÜZEL, HERKES ÇOK SAMİMİ'Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Albayrak, "Türkiye çok güzel, çünkü herkes çok samimi. Herkes birbirine destek veriyor, yardım etmek istiyor. Bir sorunun olunca mutlaka komşunun yardım edeceğini biliyorsun. 5 yaşında kızım var. Pandemi dolayısıyla bu aralar Letonya'ya da gitmedim. Bütün ailem, Letonya'da aslında. Pandemiden önce her yaz gidiyorduk. Şimdi oraya da pek gitmiyorum. Edirne'yi de çok sevdim. Artık bana soranlara kesinlikle para verseler, İstanbul'a dönmeyeceğimi söylüyorum. Çünkü Edirne, bizim Letonya'daki gibi çok sakin. Her yere yürüyerek ulaşabiliyorsun" ifadelerini kullandı.'ARTIK BİZDEN BİRİ OLDU'Kadın Emek Evi'nde işlemeler yapan Şefika Tunca da Liene'yi çok sevdiklerini söyledi. Tunca, "Mis sabunu, Osmanlı'dan kalma el işleri, tülbentler, çetikler her şeyi yapıyoruz, boş durmuyoruz. Evimize katkı sağlıyoruz. En azından ufak tefek. Hem hobimiz oluyor hem de harçlığımız çıkıyor. Liene'den çok memnunuz, aramıza 3 ay önce katıldı. Zaten el işini biliyordu ve artık bizden biri oldu" dedi.'ELİ ÇOK YATKIN'Zehra Erden de şunları söyledi:

"El işine hobi olarak başladım. Komşularım da destek verdi. Belediyenin de desteğiyle artık bunu bir kazanç kapısına dönüştürdük. Artık böyle hep beraber el emeklerimizi satıyoruz. Liene'nin zaten eli bu işe çok yatkın. Türkçesi de çok güzel. Çok güzel anlaşıyoruz" dedi.


Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı

Instagram, İstanbul, Letonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı - Son Dakika


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