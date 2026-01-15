Leyla Aydemir Davası Yeniden Görülecek - Son Dakika
Leyla Aydemir Davası Yeniden Görülecek

15.01.2026 12:40
Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava, yarın Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayacak.

AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin dava, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın yeniden görülecek. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli, duruşmada şahit olarak dinlenecek.

Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018'de kayboldu. Leyla'nın kaybolduktan 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde amca Yusuf Aydemir, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir ile baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun ile Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.

İtiraz üzerine karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Tüm sanıklar hakkında verilen hükümler bozulurken, sanık Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Leyla Aydemir'in amcasının tahliyesiyle ilgili karara itiraz etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, 24 Aralık 2020'de aldığı kararla Cumhuriyet savcısının itirazını reddetti.

Leyla Aydemir davası, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, 2'nci duruşmanın ardından 7 sanığın da cezalandırılması için yeterli delil olmadığını belirterek, beraatlerine karar verdi. Kararda, istinaf yolunun da açık olduğunu bildirdi. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili faillerin bulunması için Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulduğu da belirtildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, dosyayla ilgili kararın esastan bozulması talebiyle Yargıtay'a müracaat etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Tunç'un itirazlarını haklı görüp kararın bozulmasını istedi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, bu itirazları kabul edip eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava, yarın Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Duruşmada arama kurtarma çalışmasına katılan AFAD görevlileri tanık olarak dinlenecek.

Kaynak: DHA

