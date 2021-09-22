Leyleklerin uğrak noktası Gölyazı temizlendi - Son Dakika

Limak Enerji, sürdürülebilir bir dünya için doğayı korumaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hizmet bölgesinde pek çok alanı çöplerden arındıran ve doğal görünümüne kavuşturan Limak Enerji Çevre Timi, Yeşim Doğa Kulübü ile birlikte Bursa'nın Gölyazı Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı.

Çevreye verilen tahribata dikkat çekmeyi hedefleyen Limak Enerji Çevre Timi, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da çevre temizliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Şirket gönüllülerinden oluşan çevre çiminin son durağı ise Gölyazı oldu. Yeşim ile yapılan iş birliği kapsamında ekolojik dengenin korunmasına dikkat çekilirken, leyleklerin hayatlarını tehdit eden misina, balıkçı ağları, plastik poşet, ambalaj, gıda ve kağıt atıkları ile pet şişe gibi plastik atıklar ve sigara izmaritleri toplanarak örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atıldı.

Düzenli olarak faaliyetlerine devam eden Limak Enerji Çevre Timi, Gölyazı'yı temizleyerek, doğaya bırakılan çöplerin insan ve diğer canlıların hayatını nasıl tehdit ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. Yapılan çalışma ile leyleklere daha iyi bir yaşama alanı sunmak için göç ederek geldikleri bölgeleri temizleme hedefinin ilk adımı da gerçekleşmiş oldu.

Yeşim Doğa Kulübü üyeleri de, eylül ayının Yeşim bünyesinde "sürdürülebilirlik ayı" olarak belirlendiğine dikkat çekerek, bu ay içinde çeşitli çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Limak Enerji iş birliği ile başlatılan temizlik hareketinin sürdürülebilir bir faydaya dönüşmesini hedeflediklerinin altını çizen kulüp üyeleri, "Çevreye olan sorumluluğumuzun bilinci ve 'doğayı yaşa, doğayı yaşat' sloganımızla leyleklerin yaşama alanlarını tehdit eden atıkları temizlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - BURSA