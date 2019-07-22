Son Dakika Haberleri: Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı
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Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı

1 saat önce

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

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YERLEŞTİRME SÜRECİ

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Boş kontejanlar bugün açıklandı.

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı
MEB, LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:47 Kaynak: AA
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