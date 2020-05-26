LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri arkadaşları tarafından hazırlanıyor - Son Dakika

LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri arkadaşları tarafından hazırlanıyor

LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri arkadaşları tarafından hazırlanıyor Kayseri'de fabrika gibi üretim yapılan okulda günlük 20 bin maske üretiliyor Kayseri'de 315 okulda LGS'ye girecek 31 bin 500 öğrenci için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi Korona virüs tedbirleri kapsamında 20...

LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri arkadaşları tarafından hazırlanıyor

Kayseri'de fabrika gibi üretim yapılan okulda günlük 20 bin maske üretiliyor

Kayseri'de 315 okulda LGS'ye girecek 31 bin 500 öğrenci için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran'da yapılacak olan Lise Geçiş Sınavı'na girecek öğrencilerin maskeleri arkadaşları tarafından hazırlanırken, fabrika gibi üretim yapılan okulda günlük 20 bin maske üretiliyor.

Bu yıl tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını ve alınan sıkı tedbirler sonrasında yapılacak olan Lise Geçiş Sınavı'na sınavına Kayseri'de 31 bin 500 öğrenci girecek. İki oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavda 7 bin öğretmen görev alacak.

LGS'nin yapılacağı okullarda sınav süresince sağlık konusunda alınacak olan tüm tedbirlerin tamamlanma aşamasına geldiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Dünyadaki salgın nedeniyle bu yıl 2 aydır eğitim ve öğretime ara vermek zorunda kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle 1 Eylül'e kadar okullarımız kapalı kalacak. Bu arada uzaktan eğitimlerimiz devam ediyor. Önümüzde hem bizim için hem de öğrencilerimiz için ciddi olan LGS sınavı var. Kayseri'de yaklaşık 31 bin 500 öğrencimiz LGS sınavına otomatik olarak kaydoldular. Burada şöyle bir ayrıntıdan bahsedeyim, LGS sınavına girmek mecburi değil. İsteğe bağlıdır. Velilerimizin ve öğrencilerimizin isteği ile sınava giriliyor. Şöyle anlaşılmasın, 31 bin 500 öğrencimiz sınava girecekmiş gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Ekinci, "Sınavla girilecek okulların kontenjanları belli. Yaklaşık olarak Kayseri'de yüzde 11'e yakın bir okulumuz var. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu yüzde 11'lik kontenjana yerleştirilebilmek için sınava giriyorlar. Bütün öğrencilerimizin girmelerini tavsiye etmiyoruz. Sınava dayalı bir sistemi de tavsiye etmiyoruz. Velilerimiz çocuklarımızın kabiliyetlerine göre, çocuklarımızın kurmak istedikleri geleceğe göre eğer bu sınavla girilen okullarda gelecek görüyorlarsa bu sınava girsinler. Bundan önceki dönemlerde sayılar istekli olan öğrencilerin başvurusu ile ortaya çıkardı. Bu yıl salgın dolayısıyla tüm öğrencilerimizi bu sistem içine aldık. 31 bin 500 öğrencimiz sınav yapabilecek şekilde hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

"315 okulda 7 bin öğretmenimizin gözetiminde bir sınav yapacağız. Bu sınavda en önemli önceliğimiz sağlık olacak" diyen İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Bilim Kurulumuzun sınavla ilgili olarak aldığı birtakım kararlar var. Sınavların nasıl yapılabileceği konusunda alınan kararlar ışığında organizasyon yapıyoruz. Öğrencimiz okul bahçesine geldiği andan itibaren onu karşılayacağız. Okula kadar öğrenci maskeli gelecek ve biz kendisine yeni bir maske vereceğiz. Yine bir el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte etmesini sağlıyoruz. Bir ayak dezenfektanı ile okula girerken ayakkabılarının dezenfekte edilmesini sağlayacağız. 315 okulumuzun bütün dezenfektanı sınavdan iki gün önce bitirilmiş olacak. Bunu da herhangi bir alerjisi olan öğrenci olabilir, sınavı etkileyecek herhangi bir kokunun olmamasını istiyoruz. Onun için iki gün önce tüm alanlar dezenfekte edilecek. Kullanılacak ortak alanlarla ilgili olarak hazırlıklarımız tamam. Sağlık açısından güvensizlik teşkil edecek hiçbir olumsuzluğa meydan vermemek için çalışıyoruz. Bu sınavda 45 dakikalık aramız var. Bu arada çocuklarımız maskelerini değiştirecek ve ikinci maskelerini teslim edeceğiz. Onlar da hazır. Çocuklarımızı velilerimiz getirecek. Velilerimize de birer tane maske okulun dışında vereceğiz. Okul bahçelerine velilerimizi almayacağız. Sağlık Bakanlığımız da açıklama yaptı. Öğrenciler sıralara oturmadan önce sınav kağıtları ve diğer ihtiyaç duydukları her şey hazır olacak. Sınav başladıktan sonra dilerlerse maskelerini çıkarabilecekler. Çocuklarımızın sınavlarını etkileyecek herhangi bir şey bırakmak istemiyoruz. İnşallah her türlü önlem alındı" diye konuştu.

Okul girişinde öğrencilere dağıtılacak maske ve dezenfektanların meslek liselerinde üretildiğinin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci şu bilgileri verdi:

"Kayseri'de dezenfektan üretimi ve maske üretimi konusunda bizim meslek liselerimizde çalışan öğretmen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Fedakarca çalıştılar. Dezenfektan ve sabun üretimi Ahi Evran Meslek Lisemizde üretildi ve halen üretim devam ediyor Türkiye'nin her tarafına üretilen bu ürünler gönderiliyor. Gerçekten bizim gururumuz. Belsin Çok Programlı Anadolu Lisemizde de maske üretimimiz devam ediyor. Burada makinelerden çıkan maskeler öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından lastik kısımları dikiliyor ve kullanıma hazır hale getiriliyor. Halk Eğitim Merkezlerimiz de makinelerde üretilen maskeleri dikiyorlar, evlerde bile dikiliyor. Günlük 20 bin gibi bir kapasite ile çalışıyoruz. Yeni bir makinemiz daha teslim edilecek. O da geldikten sonra günlük 50 bin maske üretim kapasitesine ulaşacağız."

Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Binali Kaftar ise Nevşehir, Niğde ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile de protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu salgın döneminde biz de maske üretimi yapabileceğimizi düşündük. Bakanlığımızın desteği, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yardımı ile bir makine temin ettik. Mart ayından bu güne kadar 500 bin adet maske ürettik. Günlük kapasitemiz 20 bin adet maske. Kamu kuruluşları ile protokol yaptık. Niğde, Yozgat ve Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokollerimiz var. Bunun yanında Kayseri'deki belediyelerle de protokollerimiz var. LGS sınavında Kayseri'de ihtiyaç olan 100 bin maskeyi de biz üretiyoruz ve bayramdan sonra teslim edeceğiz. Nevşehir ilinin teslimatını gerçekleştirdik, Yozgat ve Niğde'nin de teslim tarihleri var, onların da maskelerini bu tarihte teslim edeceğiz. Maske üretiminde okulumuzun Moda-Tasarım bölümünde okuyan 25'e yakın öğrencimiz ile yaklaşık 20'ye yakın da Toplum Yararına Çalışma projesinden gelen personelimiz var. Yaklaşık 50 kişi sabah saat 08.30'dan akşam saat 16.30'a kadar çalışıyoruz" diye konuştu.

LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri arkadaşları tarafından hazırlanıyor

Kayseri, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 12:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri arkadaşları tarafından hazırlanıyor - Son Dakika

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