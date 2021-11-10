Libya'da Fethi Başağa başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu gelecek hafta sunacak - Son Dakika

Türkiye 'ye yakınlığıyla da tanınan Başağa, Fayiz es-Serrac Başbakanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümetinde 2018-2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı yaptı.

Libyalı siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın 24 Aralık 'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için resmi adaylık başvurusunu gelecek hafta yapacağı belirtildi.

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