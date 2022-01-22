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Libya Değişim Partisi ilk genel kongresini başkent Trablus'ta düzenledi - Son Dakika

Libya Değişim Partisi ilk genel kongresini başkent Trablus'ta düzenledi

22.01.2022 16:28
Libya Değişim Partisi ilk genel kongresini başkent Trablus'ta düzenledi

Libya'nın önde gelen siyasi partilerinden Değişim Partisi, başkent Trablus'ta ilk genel kongresini gerçekleştirdi.

Libya'nın önde gelen siyasi partilerinden Değişim Partisi, başkent Trablus'ta ilk genel kongresini gerçekleştirdi.

"Libya daha iyiye" sloganıyla düzenlenen kongreye Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) milletvekilleri, Devlet Yüksek Konseyi üyeleri, büyükelçilerin yanı sıra Adalet ve İnşa Partisi lideri İmad el-Bennani gibi bazı siyasi parti liderleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Değişim Partisi lideri Cuma el-Gamati, demokrasilerde partilerin ve hukukun önemine vurgu yaparak Libya'nın "kurumlar devleti" olması gerektiğini söyledi.

Gamati, kurumların etrafında birleşilmemesi halinde diktatörlüğün ortaya çıktığına dikkati çekti.

"Kanun yönetilenden önce yönetenlerin üstündedir. İdari ve mali yolsuzlukların önüne geçilmelidir." diyen Gamati, paralı askerlerin ülkeden çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Gamati, yönetimin kararlarına saygılı, siyasete karışmayan gelişmiş ve modern teçhizatlarsa donatılmış bir Libya ordusuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Hedef ülkenin tamamında etkili olmak

Değişim Partisi lideri, kongrede ilk oturumun ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen yeni şartlara uygun olarak iç tüzüğün oluşturulacağını ifade eden Gamati, kongre sonrasında Libya'nın tamamında faaliyetlere başlamak hedefiyle çalışmalara hız vereceklerini dile getirdi.

"Güçlü, milli ve ülkenin tamamında organize olan Libya'daki en büyük üç partiden birisi olmayı hedefliyoruz." diyen Gamati, Libya'daki demokratik siyasi hayata bundan sonra daha aktif katılacaklarını söyledi.

Parti Siyasi Bürosu Başkanı Ahmed bin Receb de yönetimin barışçıl yöntemlerle el değiştirdiği demokrasilerde partilerin önemini vurguladı.

Adalet ve eşitliğine önem verdiklerine işaret eden Bin Receb, bugün parti için kurumları oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kadın kolları bütün kadınlara ulaşmayı hedefliyor

Kadın kolları üyesi Nur Salih ise parti içinde "Değişim Kadınları" çatısı altında faaliyet gösterdiklerini ve 6 kişiden oluşan yönetim kurulu olduğunu söyledi.

Partinin kadın kolları olarak toplumsal ve siyasi faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Salih, Libya'nın doğusu, batısı ve güneyindeki bütün kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Cuma el-Gamati kimdir?

Libyalı siyasetçi Cuma el-Gamati, devrik diktatör Muammer Kaddafi rejimine muhalifliği nedeniyle yaklaşık 30 yıl önce Londra'da sürgünde yaşadı.

Gamati, 2011 Libya Devrimi sırasında Kaddafi karşıtı muhaliflerin kurduğu, Mustafa Abdulcelil başkanlığındaki Ulusal Geçiş Konseyi hükümetinde Birleşik Krallık Özel Temsilcisi'ydi.

Değişim Partisi, 15 Mart 2012'de Gamati tarafından Trablus'ta kuruldu.

Gamati, Değişim Partisi Başkanlığının yanı sıra eski Başbakan Fayiz es-Serrac'ın Mağrib ülkeleri ( Tunus, Cezayir, Fas) Libya Özel Temsilciliği görevini yürüttü.

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Hizb-i İslami Partisi, Tripoli, Adalet, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Libya Değişim Partisi ilk genel kongresini başkent Trablus'ta düzenledi - Son Dakika
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