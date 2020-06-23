Libya: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin oynadığı role müsaade etmeyeceklerini söyledi - Son Dakika
BBC

Libya: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin oynadığı role müsaade etmeyeceklerini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyeceğiz" diyerek Türkiye'yi 'tehlikeli bir oyun oynamakla' suçladı.

Libya: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin oynadığı role müsaade etmeyeceklerini söyledi, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, " Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz" diyerek Türkiye'yi 'tehlikeli bir oyun oynamakla' suçladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile olan basın toplantısı sırasında Macron şu sözleri sarf etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça Türkiye'nin Libya'da bugün çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında altına girdiği bütün taahhütleri çiğnediğini söyledim."

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Libya'ya müdahale etmeye hakkı olduğunu belirten sözleri sorulunca Macron, Sisi'nin endişe etmesine gerek olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Sisi'nin sınırlarında askerleri görünce haklı bir şekilde kaygılandığını anlayabilirsiniz" dedi.

Reuters ise Macron'un sözlerine dair haberinde Türk askerlerin Mısır sınırına yakın bir konumda yer almadığını aktardı.

Macron, "Bu hepimizi etkileyen bir Akdeniz meselesi, çünkü bugün Libya'dan kadın ya da erkek onca kişi perişan bir şekilde Avrupa'ya geliyor. Bütün bunları bilirken Türkiye'ye uzun bir süre boyunca Suriye'den Libya'ya savaşçı getirmesine izin verebileceğimizi mi düşünüyorsunuz?" sözlerini de ekledi.

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda konuşan Macron, öncelikli olarak Türkiye'nin sonra da Rus paralı askerlerin Libya'daki rolünü kınadığını belirtmişti.





NATO'nun soruşturma açmasına neden olan gerilim

Macron'un bu sözleri Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde geldi.

Fransa ve Türkiye arasında bir süredir Doğu Akdeniz'deki doğalgaz aramaları ve Libya iç savaşındaki zıt politikaları nedeniyle dönem dönem gerilimler yaşanıyordu.

En son olarak da Fransa'nın bir gemisini Türk gemilerinin taciz ettiğine yönelik suçlamaları NATO'nun soruşturma açmasına yol açtı.

Fransa'nın açıklamalarına göre Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Courbet isimli firkateyn, Tanzanya bandıralı bir gemiyi ambargoyu deldiği ve Libya'ya silah taşıdığı şüphesiyle denetlemek istedi.

Fransızlar bunun üzerine Courbet'nin bu gemiye eşlik eden Türk gemileri tarafından taciz edildiğini, Türk savaş gemilerinin Courbet'ye üç kez radar kilitlediğini belirtti.

Fransa, bu davranışları "aşırı agresif" olarak tanımlayıp, Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti.

Türk yetkililer, yabancı haber ajanslarına yaptıkları açıklamalarda Fransa'nın iddialarını "mesnetsiz" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Burada bizim gemilerimizi Libya'ya bir şey mi götürüyor diye yoklamaya çalışıyorlar. Bizim de orada gemilerimiz var. Sen NATO müttefikine böyle davranırsan karşılığını alırsın" dedi.

NATO, bu gelişmeler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

Libya iç savaşında zıt politikalar

Fransa ve Türkiye'nin Libya'da devam eden iç savaştaki pozisyonları ise taban tabana zıt.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor.

Fransa ise ülkenin doğusunu denetleyen General Halife Hafter'e destek veriyor.

Fransa, Türkiye'yi Libya'ya yönelik silah ambargosunu delmekle ve ocak ayında Berlin'de üzerinde mutabık kalınan yol haritasındaki yükümlülüklerine uymamakla suçluyor.

Diğer yandan Türkiye'nin UMH'ye son dönemde verdiği askeri destek, Hafter güçlerinin ilerleyişini durdurmasını sağladı.

Türkiye, kendisine yöneltilen iddiaları reddediyor ve Fransa'nın Libya politikasını "karanlık ve izah edilemez" olarak nitelendiriyor.

Aslında BM Libya'ya silah ambargosu kararını 2011'de almış; ancak bu ambargonun sık sık delinmesi üzerine Berlin'de düzenlenen Libya konferansında ambargonun daha sıkı denetlenmesine karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:02 

Son Dakika Dünya Libya: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin oynadığı role müsaade etmeyeceklerini söyledi - Son Dakika Dünya

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