Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat yürürlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat yürürlüğe girdi - Son Dakika

Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat yürürlüğe girdi

6 saat önce

Akdeniz'de dev mutabakatı yürürlüğe sokan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Akdeniz'de dev mutabakatı yürürlüğe sokan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

Anlaşma, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının batı sınırlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Mutabakatla, iki ülkenin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması amaçlanıyor.

(İHA)

Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat yürürlüğe girdi

Türkiye, Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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