Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır' - Son Dakika

Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır"

7 saat önce

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Libya sadece Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için de hayati öneme sahiptir.

Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Libya sadece Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için de hayati öneme sahiptir. Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" dedi.

TBMM Genel Kurulunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Libya'ya verilecek desteğin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olduğunu belirterek, "Libya bin 780 kilometre sahiliyle Orta Akdeniz'e hakim, Doğu Akdeniz için kritik bir öneme sahiptir. Doğal zenginlikleriyle birçok emperyal ülkenin ilgisini çekmektedir" dedi.

Yılmaz, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Yunanistan'a ve destekleyenlere çok önemli bir cevap olduğunu kaydederek, "Libya sadece Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından değil, bölgenin istikrarı, uluslararası barış için de hayati öneme sahiptir. Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise, "Türk askerini Libya'da savaşmak üzere gönderecek bir savaş tezkeresidir. Bu tezkerenin, Libya'ya askerlerimizi göndermenin ulusal güvenlik gereği olduğunu düşünenler olabilir. Bir yanılgıya düşülmemesi için belirtmek isterim. Bu tezkerede askerlerimizin bir yıl süreyle Libya'ya harekat ve müdahalede bulunmak üzere gönderilmesi için sıralanan gerekçelerde asla milli güvenlikten söz edilmiyor, 'milli çıkar' ifadesi kullanılıyor. Bu tezkere metninin hiçbir yerinde ve hiçbir şekilde tehdit veya risk altındaki milli çıkarlarımız tarif edilmiyor. Libya'ya askeri kuvvet gönderiyorsunuz, askerlerinizi iç savaşın hüküm sürdüğü yabancı bir ülkenin topraklarında can güvenliği tehdidinin tam ortasına atıyorsunuz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk - Ömer Çetin/İHA)

Afrika, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi
Sosyal medyanın konuştuğu Milli Piyango fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Son dakika: Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici Genç Parti adına konuşan Cem Uzan, Libya kararını açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:52 Çorum'da şehit ateşi düştü - Son Dakika
00:51 Kombi alev aldı, ev sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:28 THY uçağı zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:17 THY'nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı'na iniş yaptı - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 00:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]