"Libya'nın geleceğini kapasite inşası kurtaracak" - Son Dakika

"Libya'nın geleceğini kapasite inşası kurtaracak"

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen "Çatışma Sonrası Libya'da Geçmişten Geleceğe Kapasite İnşası" konulu çevrimiçi seminer dizisinin sonuç raporu yayımlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen "Çatışma Sonrası Libya'da Geçmişten Geleceğe Kapasite İnşası" konulu çevrimiçi seminer dizisinin sonuç raporu yayımlandı. Raporda Türkiye'nin Libya'da kapasite inşasına en üst düzeyde destek verebileceğine değinildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFRİKAM) tarafından düzenlenen ve toplam dokuz oturum halinde gerçekleştirilen "Çatışma Sonrası Libya'da Geçmişten Geleceğe Kapasite İnşası" çevrimiçi seminer (webinar) serisinin sonuç raporu yayımlandı. 23 Haziran-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen webinarlar kapsamında hazırlanan ve Libya'da kapasite inşası için bir dizi önerinin sıralandığı raporda, Türkiye'nin Libya'ya verebileceği desteğin "en üst standartlarda" olduğuna dikkat çekildi.

TOPLAM 9 OTURUM

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İAÜ AFRİKAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar şunları söyledi: "İstanbul Aydın Üniversitesi, Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Libya'daki gelişmeler üzerine 23 Haziran-27 Temmuz 2020 arasında, toplam 9 oturumdan oluşan bir webinar serisi düzenledi. Webinarların ana konusu Çatışma Sonrası Libya'da Kapasite İnşası idi. Libya'da bugün askeri alanda bir güç dengesi kuruldu. Dolayısıyla askeri alan dışındaki alanlarda da bazı dinamiklerin harekete geçirilmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Libya'da kapasite inşası alanında ileri adım atabilen ötekine üstünlük de sağlar, askeri başarıları da bir adım öteye taşır. İstanbul Aydın Üniversitesi, Afrika Araştırmaları Merkezi bu gerçekliğe katkı yapmak için harekete geçti."

"BİZİM İÇİN DE BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLDU"

Webinar dizisiyle ilgili çalışmalar yaparken başka kuruluşların da benzer çalışmalarda bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Aybar, "Örneğin İstanbul Aydın Üniversitesi olarak bizim de üye olduğumuz UNIMED'in, Libya ile ilgili bir rapor üstünde çalıştığını öğrendik. Buna benzer olarak İngiltere'nin ve AB'nin farklı kurumlarının benzeri çalışmalar yaptığını tespit ettik. Bunun üzerine çalışmamızı uluslararası boyuta taşımaya karar verdik. Çalışmamız, süreç esnasında da gelişti. Bu bizim için de bir öğrenme süreci oldu. Bir anlamda "Kervan yolda dizilir" durumu da oluştu. Biz ilk başta çatışma sonrası Libya konusunu ele alıyorduk. Daha sonra ise gelecek ve kapasite inşası vurgusu ön plana çıkmaya başladı. Süreç ilerledikçe ayakları daha yere basar bir hale geldi" diye konuştu.

"ARAP BAHARI EN ÇOK LİBYA'YI VURDU"

Libya'nın, "Arap Baharı" olarak adlandırılan süreçten en olumsuz etkilenen ülke olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aybar, "Üstelik çatışma sürecinde bu duruma yeterince eğilen de olmadı. Bu dönemde Türkiye'nin 2019'da, BM tarafından meşru Libya hükümeti olarak tanınan Serraj hükümetiyle imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması ve Libya'nın Türkiye'den askeri "know-how" desteği istemesi ortamı hareketlendirdi. Türkiye'nin desteğiyle ülkede denge Serraj lehine değişti. Bugün Libya'daki gelişmeler, karşılaşılan ana meydan okumanın artık bir yeniden inşa süreci olduğunu ortaya koyuyor. İAÜ olarak biz de bu sürecin ana yol haritasını ortaya koymak ve işi bilimsel zeminde incelemek üzere bu webinar serisini başlattık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ÇOK İŞ DÜŞECEK"

"Çatışma sonrası Libya'da kapasite inşası konusunda Türkiye'ye çok iş düşecek" diyen Prof. Dr. Aybar, şöyle devam etti: "Türkiye'nin verebileceği kapasite inşası yardımı en üst standartlardadır. Çünkü Türkiye, diğer ülkelerden farklı olarak, sömürgeciliğe karşı olan duruşuyla, zengin Libya kaynaklarını kendi çıkarı için değil, Libya halkının çıkarı için değerlendirilmesine katkı sunacak bir yaklaşıma sahip. Serraj'ın elinin güçlenmesi Türkiye için önemli. Çünkü Libya ile yapılan anlaşma, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi by-pass etmek isteyen hareketlere karşı bir 'oyunbozan' niteliğini taşıyor. Bu yüzden İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak çatışma sonrası Libya toplantıları gerçekleştirdik. Son derece yoğun ve tempolu geçen çalışmalardan sonra Libya'nın kapasite inşasının gerekliliği bir kez daha vurgulandı. Bizim webinarlarımız ilerledikçe, Libya'da ve diğer çatışma sonrası ülkelerde asıl yapılması gerekenin bir gelecek tahayyülünün geçmiş koşullar üzerine inşa edilmesi, devir alınan toplumsal, kültürel, tarihi durumun değerlendirildiği yeni bir kurgu etrafında, koordineli ve planlı bir kapasite inşası planının oluşturulması gerekliliği ortaya çıktı. Benzeri bir yaklaşım ve uygulama İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Japonya'nın inşasında da kullanılmıştı."

İŞTE LİBYA'DA YAPILMASI GEREKENLER!

Prof. Dr. Aybar, webinar serisi sonunda varılan sonuçları da şöyle sıraladı:

"Libya'da merkezi hükümet güçlendirilmelidir. Bunun sağlanması aşiretlerin merkezi etkileme gücü kırılarak yapılmalıdır. Kolay taraf değiştiren aşiretlerin geleneksel sömürgeci politikalara açık olması Libya'yı kolaylıkla istikrarsızlaştırabilmektedir. Bu yüzden aşiret yapıları merkezi etkileyemeyecek düzeyde zayıflatılmalıdır.

Libya'nın toprak bütünlüğü her şart altında savunulmalıdır. Doğu ve Batı bölünmesi kabul edilemez. Kurumsal olarak bu durumun gerçekçi olmadığı da açıktır. Örneğin Bingazi'deki üniversiteler, Trablus'taki üniversitelerle iş birliklerini kesmeden devam ettirmişler, Doğu-Batı ayrımı yapmamışlardır.

Öncelikli olarak geçmiş durumun tespiti için çalışmalar yapılmalıdır ve bu çalışmalar kademe kademe ilerletilmelidir. Bu yüzden proje temelli vaka çalışmaları ayrıca önemlidir.

Alt-yapı çalışmaları ve alt-yapının eski seviyesine getirilmesi acil derecesinde önemlidir. Yollar, limanlar, havaalanları, elektrik, su, enerji gibi tahrip edilmiş alt-yapı hizmetleri en kısa zamanda onarılmalıdır.

Kültür, sanat, müzik, arkeoloji ve müze çalışmaları ivedilikle hareketlendirilmeli ve uluslararası alana açılmalıdır. Millet olmak ve milli devlet inşa etmenin en önemli unsurları olarak görülen alanlardır bunlar.Libya'nın özgün konumu vurgulanmalı, Libya'ya özgü özellikler ön plana çıkarılmalıdır.Geçmiş dönemde uluslararası standartlar bakımından sağlanan sağlık hizmetleri ivedilikle inşa edilmelidir. Eğitim sistemi geçmişten gelen koşullarla bağlantılı olarak yeniden normalleşmeli, üniversiteler uluslararası alana açılmalı ve eğitim – araştırma faaliyetleri bağlamında şeffaf, iyi yönetişim pratikleri uygulayarak kademeli olarak canlandırılmalıdır.

İletişim kanalları açılmalı, toplumun bağımsız, doğru ve doğrudan haber alma hakkı yerine getirilmelidir. İletişim ve enformasyonun geniş halk kesimlerine ulaşması kapasite inşası bakımından son derece önemlidir."


- İstanbul

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Çatışma, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Libya'nın geleceğini kapasite inşası kurtaracak' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Memleketine izne giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Son Dakika: Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: Bir personel şehit oldu Afyonkarahisar'da mezar yerleri 2 yılda altından daha fazla değer kazandı 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 21 yaşındaki genç, bodrum katına inip silahla yaşamına son verdi Fatih'te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada Korona hastası hayır yemeği verdi, bütün köy karantinaya alındı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'tan bekledikleri miktarı duyurdu: 15 milyon euro biz alalım, 15 de Crystal Palace alsın AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı 52-54 bandında Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek "Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor Şizofreni hastası genç, camiye girip ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada Düden Şelalesi'ndeki develer turistlerin ilgi odağı oldu! 100 metrelik tur 20 TL, fotoğraf çektirmek 10 TL Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den alacağı 700 bin eurodan vazgeçti Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den alacağı 700 bin eurodan vazgeçti         
10:40
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı         
10:14
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliği gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliği gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu         
09:58
"Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur         
09:53
Yapılan araştırmaya göre; vatandaşların büyük çoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor Yapılan araştırmaya göre; vatandaşların büyük çoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor         
09:49
Erzurum'daki gösteride attan düşen ciritçi yürekleri ağza getirdi Erzurum'daki gösteride attan düşen ciritçi yürekleri ağza getirdi         
09:44
Talihsiz martı, ev sahibi çilingire izin vermeyince 5 gün boyunca sıkıştığı yerde can çekişti Talihsiz martı, ev sahibi çilingire izin vermeyince 5 gün boyunca sıkıştığı yerde can çekişti         
09:44
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Tavuk üreticilerinden vatandaşı sevindirecek açıklama: Fiyatlar ucuzlayacak Tavuk üreticilerinden vatandaşı sevindirecek açıklama: Fiyatlar ucuzlayacak         
09:30
1 hafta önce Gizem Güven'le evlenen Caner Turp'un dedesi vefat etti 1 hafta önce Gizem Güven'le evlenen Caner Turp'un dedesi vefat etti         
09:20
Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un istediği Fernandao'nun önceliği Bursaspor Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un istediği Fernandao'nun önceliği Bursaspor         
09:05
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü         
08:28
"Hayranlarım zarar veriyor" diyen şarkıcı Alper Erözer, özel koruma tuttu         
08:23
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu         
07:28
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "47 yaşına girdiniz" diyen muhabire cevap: Terbiyesiz terbiyesiz konuşma         
00:55
Alkollü sürücü, gencecik polis memurunu hayattan kopardı Alkollü sürücü, gencecik polis memurunu hayattan kopardı         
00:24
Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı         
00:15
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu         
20:48
Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti         
18:44
Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:00
Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı         
16:33
Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 13:04:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Libya'nın geleceğini kapasite inşası kurtaracak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei