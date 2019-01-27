Lider Bayburt Fatsa'yı 3 Golle Geçti

TFF. 3. Lig 3. Grup'ta 19. Hafta mücadelesinde Türkiye
profesyonel liglerinin tek namağlup takımı unvanını koruyan Bayburt
İl Özel İdare rakibi Fatsa
Belediyespor'u kendi sahasında ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Bayburt 3-0'lık skorla kazandı.
Stad: Genç
Osman
Hakemler: Ali Can
Soydal(xxx), Emin Barlas(xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)
Bayburt İl Özel İdarespor: Alişan
(xxx), Erol (xxx), Ali Kemal
(xxx), Selçuk
(xxx)(Dk. 74 Emre xxx), Serdar (xxx) (Dk.85 Okan xx), Haydar (xx)(Dk. 79. Yunus xx), Yusuf Onur
(xxx), Emre Hasan
(xxx), Feyyaz (xx), Volkan (xx), İsmet (xxx)
Fatsa Belediyespor: Ömer (x), Hüseyin (xx), Oğuzhan (x), Ali Say
(xx)(Dk.70 Serkan
x), Mehmet (xx), Selim
(x), Osman Berkay
(x), Ali (xx)(Dk.83 Ercüment), Yakup (xx), Ozan Can
(x)( Dk.71 Abdulkadir x), Vedat (xx)
Goller: Dk. 20, 54 Serdar, Dk. 76 Emre (Bayburt İl Özel İdarespor)
Sarı Kartlar: Erol (Bayburt İl Özel İdarespor), Oğuzhan (Fatsa Belediyespor) - BAYBURT