Son Dakika Haberleri: Lider Bayburt Fatsa'yı 3 Golle Geçti

Lider Bayburt Fatsa'yı 3 Golle Geçti

51 dakika önce

TFF. 3. Lig 3. Grup'ta 19. Hafta mücadelesinde Türkiye profesyonel liglerinin tek namağlup takımı unvanını koruyan Bayburt İl Özel İdare rakibi Fatsa Belediyespor'u kendi sahasında ağırladı.

Lider Bayburt Fatsa'yı 3 Golle Geçti, System.String[]
TFF. 3. Lig 3. Grup'ta 19. Hafta mücadelesinde Türkiye profesyonel liglerinin tek namağlup takımı unvanını koruyan Bayburt İl Özel İdare rakibi Fatsa Belediyespor'u kendi sahasında ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Bayburt 3-0'lık skorla kazandı.

Stad: Genç Osman

Hakemler: Ali Can Soydal(xxx), Emin Barlas(xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)

Bayburt İl Özel İdarespor: Alişan (xxx), Erol (xxx), Ali Kemal (xxx), Selçuk (xxx)(Dk. 74 Emre xxx), Serdar (xxx) (Dk.85 Okan xx), Haydar (xx)(Dk. 79. Yunus xx), Yusuf Onur (xxx), Emre Hasan (xxx), Feyyaz (xx), Volkan (xx), İsmet (xxx)

Fatsa Belediyespor: Ömer (x), Hüseyin (xx), Oğuzhan (x), Ali Say (xx)(Dk.70 Serkan x), Mehmet (xx), Selim (x), Osman Berkay (x), Ali (xx)(Dk.83 Ercüment), Yakup (xx), Ozan Can (x)( Dk.71 Abdulkadir x), Vedat (xx)

Goller: Dk. 20, 54 Serdar, Dk. 76 Emre (Bayburt İl Özel İdarespor)

Sarı Kartlar: Erol (Bayburt İl Özel İdarespor), Oğuzhan (Fatsa Belediyespor) - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Spor
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